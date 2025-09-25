Οδηγία ΕΚΤ προς τα νοικοκυριά: Κρατήστε μετρητά στο σπίτι – Tα ψηφιακά συστήματα μπορεί να αποτύχουν

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), σε μελέτη της, υποστηρίζει ότι τα νοικοκυριά θα πρέπει να διατηρούν μετρητά στο σπίτι τους, για την περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Επί της ουσίας, υιοθετεί ως πρόταση πολιτικές που ήδη έχουν θέσει σε εφαρμογή χώρες όπως η Ολλανδία, η Φινλανδία και η Αυστρία, που καλούν τους πολίτες να διατηρούν ένα ποσό της τάξης των 70-100 ευρώ κατ’ άτομο σε μετρητά.

Ανάλογα προγράμματα έχουν αναπτύξει η Σουηδία και η Νορβηγία.

Στην έκθεση της ΕΚΤ καλούνται οι εθνικέ κυβερνήσεις να εξετάσουν το ενδεχόμενο να εκδώσουν σχετικές οδηγίες προς τους πολίτες τους. Βασικό επιχείρημα, ότι τα ψηφιακά συστήματα θα μπορούσαν κάποια στιγμή να καταρρεύσουν.