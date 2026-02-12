Τελευταία Νέα
Οδικός άξονας Καστανιάς–Μόσιας | Σε συνεργασία Περιφέρειας και ΕΑΓΜΕ η γεωλογική εκτίμηση στο σημείο υποχώρησης

Στο σημείο της υποχώρησης πρανούς στον οδικό άξονα Καστανιάς–Μόσιας βρέθηκαν την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου στελέχη των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, καθώς και κλιμάκιο της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) και ειδικότερα της Διεύθυνσης Γενικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν επιτόπια αυτοψία και γεωλογική εκτίμηση του φαινομένου.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, πρόκειται για κατολίσθηση μικρού μεγέθους, η οποία έχει επηρεάσει αποκλειστικά τον μανδύα αποσάθρωσης, χωρίς να έχει διαπιστωθεί μετακίνηση του οδοστρώματος.

Από την ΕΑΓΜΕ θα συνταχθεί και θα παραδοθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας αναλυτική τεχνική έκθεση, στην οποία θα αποτυπώνονται τα απαραίτητα μέτρα σταθεροποίησης του πρανούς, όπως η τοποθέτηση αντιδιαβρωτικών/αντιπλημμυρικών πλεγμάτων και λοιπών τεχνικών παρεμβάσεων, όπου απαιτείται.

