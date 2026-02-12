Παρεμβάσεις 650.000 ευρώ για οδική ασφάλεια στην Αργολίδα και αντιπλημμυρική προστασία στην Κορινθία από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχονται δύο σημαντικά έργα για την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία υποδομών, μετά την έγκριση των οριστικών αναδόχων από την Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου.

Το πρώτο αφορά το έργο «Αποκατάσταση και Αναβάθμιση Στοιχείων Ασφάλειας Οδικού Δικτύου Π.Ε. Αργολίδας 2025», προϋπολογισμού 350.000 ευρώ. Η παρέμβαση στοχεύει στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε κρίσιμα σημεία του εθνικού και επαρχιακού δικτύου της Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, με εργασίες που περιλαμβάνουν αποκαταστάσεις, ενίσχυση στοιχείων σήμανσης και παρεμβάσεις για τη μείωση της επικινδυνότητας.

Παράλληλα, εγκρίθηκε ο οριστικός ανάδοχος για το έργο «Συντήρηση – Αποκατάσταση Αντιπλημμυρικών Τεχνικών Έργων και Καθαρισμοί Κοίτης Ρεμάτων σε περιοχές της Π.Ε. Κορινθίας», προϋπολογισμού 300.000 ευρώ. Το έργο αφορά στοχευμένες παρεμβάσεις πρόληψης και θωράκισης σε ρέματα και υφιστάμενα αντιπλημμυρικά έργα στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, με στόχο τη μείωση του κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων.

Οι συγκεκριμένες εγκρίσεις εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου για συστηματική ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και της πολιτικής προστασίας, με παρεμβάσεις ουσίας που ενισχύουν την ανθεκτικότητα των υποδομών και την προστασία των τοπικών κοινωνιών.