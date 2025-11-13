Oι 255.000 εργαζόμενοι συνταξιούχοι βιοπαλαιστές τρίτης ηλικίας;

Σύμφωνα με τα πιο πιο πρόσφατα στοιχεία του ΕΦΚΑ , οι συνταξιούχοι που συνεχίζουν να εργάζονται προσεγγίζουν τους 255.000.

Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό αριθμό, που αντιστοιχεί περίπου στον έναν στους δέκα συνταξιούχους.

Η πλήρης κατάργηση του «πέναλτι» της παρακράτησης ποσοστών της σύνταξης, από το 2023, οδήγησε στον επταπλασιασμό των εργαζόμενων συνταξιούχων, οι οποίοι μέχρι τότε ήταν μόλις 35.000.

Η παρακράτηση σύνταξης ως «αντικίνητρο»

Υπενθυμίζεται ότι η μείωση της σύνταξης κατά 60% για τους συνταξιούχους που εργάζονται νομοθετήθηκε το 2016 με τον νόμο Κατρούγκαλου. Ήταν η εποχή που η ανεργία των νέων ξεπερνούσε το 30% για τις ηλικίες 25-34 ετών, ενώ για τους κάτω των 24 προσέγγιζε το 50%. Υπό αυτή την έννοια οι υψηλές κρατήσεις λειτουργούσαν ως «αντικίνητρο» στην απασχόληση των συνταξιούχων, μήπως αντίστοιχα ενισχυθούν οι προσλήψεις στους νέους.

Κρατήσεις στις συντάξεις όσων εργάζονταν ίσχυαν και πριν τον νόμο Κατρούγκαλου, ήταν όμως αναλογικά χαμηλότερες και ίσχυαν μόνο για το ποσό της σύνταξης που ξεπερνούσε το βασικο μισθό.

