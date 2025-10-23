Επιστροφή στην εργασία για το 10% των συνταξιούχων

Σε ύψη ρεκόρ έφθασε ο αριθμός των συνταξιούχων που δήλωσαν στην ειδική πλατφόρμα του e – ΕΦΚΑ ότι συνεχίζουν να εργάζονται. Το 10% των συνταξιούχων, δηλαδή 254.724 άτομα, συνεχίζουν την εργασία τους μετά τη συνταξιοδότηση, όταν πριν λίγα χρόνια δήλωναν την απασχόλησή τους μόλις 30.000 συνταξιούχοι.

Ο ειδικός φόρος του 10%

Το μέτρο της κυβέρνησης που κατήργησε την ποινή της περικοπής της σύνταξης για όσους συνταξιούχους εργάζονται και την αντικατέστησε με έναν ειδικό φόρο ύψους 10% του μηνιαίου μισθού, παρουσιάζει τεράστια επιτυχία.

Στο γεγονός αυτό αναφέρθηκε πρόσφατα η υπουργός Εργασίας κυρία Νίκη Κεραμέως υπογραμμίζοντας ότι οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι επωφελούνται του τρέχοντος μισθού τους αλλά και της μελλοντικής προσαύξησης της σύνταξής τους αναλόγως με τα έτη επιπλέον εργασίας και του ύψους των αμοιβών τους.

