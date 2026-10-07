Αλλάζει σημαντικά το πλαίσιο των ταξιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς εισάγεται νέος κανονισμός που θα καθορίζει με στόχο να αντιμετωπιστούν οι καθυστερήσεις, οι ακυρώσεις και γενικότερα τα απρόοπτα κατά τη διάρκεια των πτήσεων.
Ο νέος Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζει τις υποχρεώσεις των αεροπορικών εταιρειών, από τις αποζημιώσεις έως 600 ευρώ και τις επιστροφές χρημάτων, μέχρι την παροχή ξενοδοχείου, φαγητού και εναλλακτικής μεταφοράς.
Πρόκειται, σύμφωνα με «Τα Νέα», για νέους κανόνες για τις χειραποσκευές, τα λάθη στα ονόματα των επιβατών, τις θέσεις γονέων και παιδιών, αλλά και την εξυπηρέτηση επιβατών με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα.
Οι 30 νέες διατάξεις:
- Αποζημίωση για καθυστέρηση άνω των τριών ωρών
Ο επιβάτης αποκτά ρητά δικαίωμα αποζημίωσης όταν φτάνει στον τελικό προορισμό του με καθυστέρηση μεγαλύτερη των τριών ωρών.
- Από 250 έως 600 ευρώ η αποζημίωση
Το ύψος της αποζημίωσης διαμορφώνεται ανάλογα με την απόσταση. Ανέρχεται σε 250 ευρώ για πτήσεις έως 1.500 χλμ., 400 ευρώ για ενδοενωσιακές πτήσεις άνω των 1.500 χλμ. και για άλλες πτήσεις μεταξύ 1.500 και 3.500 χλμ., ενώ φτάνει τα 600 ευρώ για μεγαλύτερες αποστάσεις.
- Επιστροφή χρημάτων μετά από πέντε ώρες καθυστέρησης
Εάν η καθυστέρηση στην αναχώρηση φτάσει τις πέντε ώρες, ο επιβάτης μπορεί να ζητήσει να του επιστραφούν τα χρήματά του αντί να συνεχίσει το ταξίδι.
- Το refund μέσα σε επτά ημέρες
Όταν ο ταξιδιώτης επιλέξει την επιστροφή χρημάτων, αυτή πρέπει να πραγματοποιείται εντός επτά ημερολογιακών ημερών. Στην επιστροφή περιλαμβάνεται το πλήρες αντίτιμο του εισιτηρίου και, όπου εφαρμόζονται, τα σχετικά τέλη διαμεσολάβησης.
- Το voucher δεν μπορεί να επιβληθεί στον επιβάτη
Οι αεροπορικές εταιρείες μπορούν να προτείνουν κουπόνι αντί χρημάτων, αλλά χρειάζεται ρητή συγκατάθεση του επιβάτη. Το voucher δεν μπορεί να αποτελεί προεπιλεγμένη λύση ούτε να γίνεται δυσκολότερη η επιλογή επιστροφής χρημάτων.
- Και το αχρησιμοποίητο voucher επιστρέφεται
Το voucher έχει κατά κανόνα διάρκεια έως 12 μήνες, με δυνατότητα μίας συμφωνημένης παράτασης. Εάν λήξει χωρίς να χρησιμοποιηθεί ολόκληρο, το υπόλοιπο πρέπει να επιστραφεί στον επιβάτη εντός επτά ημερών.
- Τρεις ώρες για να βρεθεί εναλλακτική μεταφορά
Εάν μετά από διαταραχή ο επιβάτης επιλέξει να συνεχίσει το ταξίδι, η αεροπορική εταιρεία έχει συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για να του εξασφαλίσει άλλη πτήση ή άλλο μέσο μεταφοράς υπό συγκρίσιμες συνθήκες.
Εάν δεν προσφέρει λύση μέσα σε τρεις ώρες, ο ταξιδιώτης μπορεί να προχωρήσει ο ίδιος στην εξεύρεση εναλλακτικής μεταφοράς.
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