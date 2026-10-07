Πρόκειται, σύμφωνα με «Τα Νέα», για νέους κανόνες για τις χειραποσκευές, τα λάθη στα ονόματα των επιβατών, τις θέσεις γονέων και παιδιών

Αλλάζει σημαντικά το πλαίσιο των ταξιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς εισάγεται νέος κανονισμός που θα καθορίζει με στόχο να αντιμετωπιστούν οι καθυστερήσεις, οι ακυρώσεις και γενικότερα τα απρόοπτα κατά τη διάρκεια των πτήσεων.

Ο νέος Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζει τις υποχρεώσεις των αεροπορικών εταιρειών, από τις αποζημιώσεις έως 600 ευρώ και τις επιστροφές χρημάτων, μέχρι την παροχή ξενοδοχείου, φαγητού και εναλλακτικής μεταφοράς.

Πρόκειται, σύμφωνα με «Τα Νέα», για νέους κανόνες για τις χειραποσκευές, τα λάθη στα ονόματα των επιβατών, τις θέσεις γονέων και παιδιών, αλλά και την εξυπηρέτηση επιβατών με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα.

Οι 30 νέες διατάξεις:

Αποζημίωση για καθυστέρηση άνω των τριών ωρών

Ο επιβάτης αποκτά ρητά δικαίωμα αποζημίωσης όταν φτάνει στον τελικό προορισμό του με καθυστέρηση μεγαλύτερη των τριών ωρών.

Από 250 έως 600 ευρώ η αποζημίωση

Το ύψος της αποζημίωσης διαμορφώνεται ανάλογα με την απόσταση. Ανέρχεται σε 250 ευρώ για πτήσεις έως 1.500 χλμ., 400 ευρώ για ενδοενωσιακές πτήσεις άνω των 1.500 χλμ. και για άλλες πτήσεις μεταξύ 1.500 και 3.500 χλμ., ενώ φτάνει τα 600 ευρώ για μεγαλύτερες αποστάσεις.