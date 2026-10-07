  1. Επιστροφή χρημάτων μετά από πέντε ώρες καθυστέρησης

Εάν η καθυστέρηση στην αναχώρηση φτάσει τις πέντε ώρες, ο επιβάτης μπορεί να ζητήσει να του επιστραφούν τα χρήματά του αντί να συνεχίσει το ταξίδι.

  1. Το refund μέσα σε επτά ημέρες

Όταν ο ταξιδιώτης επιλέξει την επιστροφή χρημάτων, αυτή πρέπει να πραγματοποιείται εντός επτά ημερολογιακών ημερών. Στην επιστροφή περιλαμβάνεται το πλήρες αντίτιμο του εισιτηρίου και, όπου εφαρμόζονται, τα σχετικά τέλη διαμεσολάβησης.

  1. Το voucher δεν μπορεί να επιβληθεί στον επιβάτη

Οι αεροπορικές εταιρείες μπορούν να προτείνουν κουπόνι αντί χρημάτων, αλλά χρειάζεται ρητή συγκατάθεση του επιβάτη. Το voucher δεν μπορεί να αποτελεί προεπιλεγμένη λύση ούτε να γίνεται δυσκολότερη η επιλογή επιστροφής χρημάτων.

  1. Και το αχρησιμοποίητο voucher επιστρέφεται

Το voucher έχει κατά κανόνα διάρκεια έως 12 μήνες, με δυνατότητα μίας συμφωνημένης παράτασης. Εάν λήξει χωρίς να χρησιμοποιηθεί ολόκληρο, το υπόλοιπο πρέπει να επιστραφεί στον επιβάτη εντός επτά ημερών.

  1. Τρεις ώρες για να βρεθεί εναλλακτική μεταφορά

Εάν μετά από διαταραχή ο επιβάτης επιλέξει να συνεχίσει το ταξίδι, η αεροπορική εταιρεία έχει συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για να του εξασφαλίσει άλλη πτήση ή άλλο μέσο μεταφοράς υπό συγκρίσιμες συνθήκες.

Εάν δεν προσφέρει λύση μέσα σε τρεις ώρες, ο ταξιδιώτης μπορεί να προχωρήσει ο ίδιος στην εξεύρεση εναλλακτικής μεταφοράς.

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