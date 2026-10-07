«ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ»: Η Διάπλαση φέρνει την πρόληψη στην Καρδαμύλη

Η δράση «ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ» της Διάπλασης συνεχίζει τη διαδρομή της στη Μεσσηνία και επόμενος σταθμός της είναι η Καρδαμύλη.

Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026, από τις 10:00 έως τις 14:00, η επιστημονική ομάδα της Διάπλασης θα βρίσκεται στο Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Καρδαμύλης, δίνοντας στους κατοίκους της περιοχής την ευκαιρία να ενημερωθούν και να πραγματοποιήσουν δωρεάν προληπτικούς ελέγχους.

Στο πλαίσιο της δράσης θα πραγματοποιούνται:

Δωρεάν σπιρομετρήσεις, με στόχο την πρόληψη και την έγκαιρη αναγνώριση πιθανών διαταραχών της αναπνευστικής λειτουργίας.

Αξιολόγηση κινητικότητας, για την εκτίμηση της λειτουργικής κατάστασης.

Έλεγχος ισορροπίας, με στόχο την ανάδειξη παραγόντων που μπορεί να επηρεάζουν την ασφαλή κίνηση και την καθημερινότητα.

Συμβουλές και εξατομικευμένη καθοδήγηση από τους επαγγελματίες υγείας της Διάπλασης, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε πολίτη.

Η «ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ» αποτελεί μια πρωτοβουλία της Διάπλασης με επίκεντρο την πρόληψη, την ενημέρωση και την ενεργό παρουσία στην τοπική κοινωνία. Η δράση είναι ανοιχτή σε όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας, με στόχο να γίνει η ενημέρωση για την υγεία πιο άμεσα προσβάσιμη και να ενισχυθεί η αξία της πρόληψης στην καθημερινή ζωή.

Η δράση διοργανώνεται με την υποστήριξη του δήμου Δυτικής Μάνης

Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026

Ώρα: 10:00 – 14:00

Παλαιό Δημοτικό Καρδαμύλης

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Η υγεία, η πρόληψη δεν είναι υποχρέωση. Είναι ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ.

Διάπλαση – Κέντρο Αποκατάστασης

Β΄ πάροδος Αρτέμιδος 1, Καλαμάτα

Τηλ.: 27210 44700

www.diaplasis.euΔιάπλαση – Κέντρο Αποκατάστασης

Β’ πάροδος Αρτέμιδος 1, Καλαμάτα

Τηλ.: 27210 44700

www.diaplasis.eu