Οι Αμύκλες στο επίκεντρο εκπαιδευτικής δράσης με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας Θεόδωρος Βερούτης παρευρέθηκε την Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου στην εκδήλωση που διοργάνωσε το 6/Θ Δημοτικό Σχολείο Αμυκλών, στο πρώην Κοινοτικό Γραφείο Αμυκλών, κατόπιν πρόσκλησης της σχολικής κοινότητας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση με θέμα την αρχαιοκαπηλία, αναδεικνύοντας τη σημασία της προστασίας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, ενώ παρουσιάστηκαν εκπαιδευτικές δράσεις που υλοποιούνται τόσο στο Δημοτικό Σχολείο Αμυκλών όσο και στον αρχαιολογικό χώρο των Αμυκλών.

Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από το Ερευνητικό Πρόγραμμα Αμυκλών, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας, τους Φίλους του Αμυκλαίου και τη Δημοτική Κοινότητα Αμυκλών, αποδεικνύοντας τη δύναμη της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών, επιστημονικών και τοπικών φορέων.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν οι παρουσιάσεις των μαθητών και μαθητριών, οι οποίοι μέσα από βιωματικές δραστηριότητες παρουσίασαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Τα συναισθήματα των Υακινθίων», το οποίο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ερευνητικό Πρόγραμμα Αμυκλών, καθώς και δράσεις που εντάσσονται στα Πολιτιστικά Προγράμματα και στα προγράμματα του Ενεργού Πολίτη, εμπνευσμένα από την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά των Αμυκλών.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας συνεχάρη τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για το αξιόλογο έργο τους, τονίζοντας τη σημασία της καλλιέργειας της ιστορικής συνείδησης και της ενεργής συμμετοχής των νέων στη διαφύλαξη της πολιτιστικής μας ταυτότητας.

Σε δήλωση του ανέφερε :

«Οι μαθητές και οι μαθήτριες μας έστειλαν σήμερα ένα ισχυρό μήνυμα. Ότι η ιστορία δεν ανήκει στο παρελθόν, αλλά ζει μέσα από τη συμμετοχή, το συναίσθημα και τη δημιουργικότητα των νέων. Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των παιδιών γύρω από το φαινόμενο της αρχαιοκαπηλίας είναι ουσιαστικό βήμα για την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Η γνώση και η συνείδηση ξεκινούν από την εκπαίδευση. Η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει ότι το σχολείο μπορεί να αποτελέσει ζωντανό κύτταρο πολιτισμού και παιδείας.

Συγχαρητήρια στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και σε όλους τους φορείς που συνεργάστηκαν για την ανάδειξη της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς των Αμυκλών. Η αγαστή συνεργασία του σχολείου με το Ερευνητικό Πρόγραμμα Αμυκλών, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας και τους τοπικούς φορείς αποτελεί πρότυπο και δείχνει τον δρόμο για αντίστοιχες δράσεις σε όλη τη Λακωνία».