VisitPeloponnese | Η Πελοπόννησος ανοίγει νέους δρόμους στη γαλλική αγορά

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, μέσω του Visit Peloponnese, συμμετείχε στη διεθνή εκδήλωση Salon Passion Voyages, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 30 και 31 Ιανουαρίου 2026 στο αεροδρόμιο της Λιμόζ (Limoges) στη Γαλλία, με θεματική την παρουσίαση του νέου ταξιδιωτικού προγράμματος «Grèce du Sud – Trésors d’art et de nature».

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε από τη FITOUR Voyages και αφορά αποκλειστικά την Περιφέρεια Πελοποννήσου, αναδεικνύοντας τον προορισμό ως ενιαίο σύνολο εμπειριών και ταξιδιωτικών προτάσεων. Η εκδήλωση Salon Passion Voyages αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ταξιδιωτικά γεγονότα της κεντρικής Γαλλίας και απευθύνεται αποκλειστικά στο ευρύ καταναλωτικό κοινό.

Η διοργάνωση συγκεντρώνει περίπου 2.000 προσκεκλημένους επισκέπτες, κυρίως από το πιστό πελατολόγιο της FITOUR Voyages, οι οποίοι ενδιαφέρονται για οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας, πολιτιστικό περιεχόμενο και αυθεντικές εμπειρίες.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης παρουσιάστηκε επίσημα η νέα απευθείας πτήση charter Athens – Limoges – Athens, η οποία ξεκινά στις 20 Μαΐου 2026 και θα εκτελείται σε εβδομαδιαία βάση έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, δημιουργώντας για πρώτη φορά μια σταθερή και άμεση αεροπορική σύνδεση της περιοχής της Λιμόζ με την Ελλάδα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην παρουσίαση του ταξιδιωτικού προγράμματος «Grèce du Sud – Trésors d’art et de nature», το οποίο καλύπτει και τις πέντε Περιφερειακές Ενότητες της Πελοποννήσου, προβάλλοντας τον προορισμό μέσα από την πολιτιστική του κληρονομιά, τα φυσικά τοπία και τις αυθεντικές εμπειρίες, σε άμεση σύνδεση με τη νέα αεροπορική γραμμή.

Την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε επίσημη παρουσίαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου στη γαλλική γλώσσα, σε ειδικά διαμορφωμένο συνεδριακό χώρο εντός του αεροδρομίου της Λιμόζ, παρουσία περίπου 80 προσκεκλημένων της FITOUR Voyages. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του διημέρου, το περίπτερο της Περιφέρειας Πελοποννήσου στελεχώθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, με συνεχή ενημέρωση των επισκεπτών και διανομή προωθητικού υλικού.

Βάσει του όγκου του υλικού που διανεμήθηκε και της ροής ενδιαφερομένων, εκτιμάται ότι τουλάχιστον 1.500 επισκέπτες ήρθαν σε άμεση επαφή με το περίπτερο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ενώ σύμφωνα με τον διοργανωτή, η συνολική επισκεψιμότητα της εκδήλωσης ξεπέρασε τους 2.000 επισκέπτες.

Στο πλαίσιο της παρουσίας στη διοργάνωση, πραγματοποιήθηκαν επίσης συζητήσεις σε στρατηγικό επίπεδο με εκπροσώπους της FITOUR Voyages, με στόχο την επέκταση του δικτύου απευθείας αεροπορικών συνδέσεων και για το 2027 σε επιπλέον προορισμούς, όπως η Καλαμάτα, σε συνεργασία με τη FITOUR Voyages και το ευρύ δίκτυό τους στη γαλλική επαρχία, με αναφορές σε αεροδρόμια όπως της Brive-la-Gaillarde και του Clermont-Ferrand, όπου ο tour operator διατηρεί ενεργή παρουσία και επιχειρησιακή δραστηριότητα.

Δήλωση Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Πελοποννήσου, Θάνου Μιχελόγγονα

«Η παρουσία της Περιφέρειας Πελοποννήσου στη γαλλική αγορά, μέσω του Visit Peloponnese, εντάσσεται σε μια στοχευμένη στρατηγική εξωστρέφειας και ουσιαστικής διασύνδεσης με ώριμες ευρωπαϊκές αγορές.

Η νέα απευθείας αεροπορική σύνδεση με τη Λιμόζ, σε συνδυασμό με τη συνεργασία με έναν ισχυρό tour operator όπως η FITOUR Voyages, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και ανάδειξη της Πελοποννήσου ως ενιαίου, ποιοτικού και πολυθεματικού προορισμού, σύμφωνα με το όραμα του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Δημήτρη Πτωχού».