Οι δέκα γεωτρήσεις για υδρογονάνθρακες μέχρι το 2032 – Πελοπόννησος, Κρήτη και Ιόνιο στο επίκεντρο

Δέκα ερευνητικές γεωτρήσεις για υδρογονάνθρακες την περίοδο 2027 – 2032, καθώς και έναρξη παραγωγής από το 2032, προβλέπει ο σχεδιασμός της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ). Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν την περασμένη εβδομάδα στην εκδήλωση για την υπογραφή των συμβάσεων παραχώρησης των 4 περιοχών νότια της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου στην κοινοπραξία Chevron / HELLENiQ ENERGY, η πιο ώριμη περιοχή για έρευνα και παραγωγή είναι το «οικόπεδο 2» στο Ιόνιο.

Στην περιοχή αυτή, υπενθυμίζεται, εισήλθε πέρυσι η ExxonMobil από κοινού με την HELLENiQ ENERGY και την Energean. Στην περιοχή προγραμματίζεται ερευνητική γεώτρηση στις αρχές του 2027 και ακόμη μία στις αρχές του 2029 με στόχο (σύμφωνα με τα υπάρχοντα δεδομένα) κοίτασμα μεγέθους 200 δισ. κυβικών μέτρων αερίου.

Οι υψηλές επενδύσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση των γεωτρήσεων, κινούνται συνολικά (για τις δέκα περιοχές) στο επίπεδο του 1 δισ. ευρώ.

