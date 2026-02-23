Τελευταία Νέα
97.3best
Δευτέρα
23
Φεβρουάριος
TOP
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι δέκα γεωτρήσεις για υδρογονάνθρακες μέχρι το 2032 – Πελοπόννησος, Κρήτη και Ιόνιο στο επίκεντρο

Share

Δέκα ερευνητικές γεωτρήσεις για υδρογονάνθρακες την περίοδο 2027 – 2032, καθώς και έναρξη παραγωγής από το 2032, προβλέπει ο σχεδιασμός της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ). Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν την περασμένη εβδομάδα στην εκδήλωση για την υπογραφή των συμβάσεων παραχώρησης των 4 περιοχών νότια της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου στην κοινοπραξία Chevron / HELLENiQ ENERGY, η πιο ώριμη περιοχή για έρευνα και παραγωγή είναι το «οικόπεδο 2» στο Ιόνιο.

Στην περιοχή αυτή, υπενθυμίζεται, εισήλθε πέρυσι η ExxonMobil από κοινού με την HELLENiQ ENERGY και την Energean. Στην περιοχή προγραμματίζεται ερευνητική γεώτρηση στις αρχές του 2027 και ακόμη μία στις αρχές του 2029 με στόχο (σύμφωνα με τα υπάρχοντα δεδομένα) κοίτασμα μεγέθους 200 δισ. κυβικών μέτρων αερίου.

Οι υψηλές επενδύσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση των γεωτρήσεων, κινούνται συνολικά (για τις δέκα περιοχές) στο επίπεδο του 1 δισ. ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode