Με λιακάδα το πέταγμα του χαρταετού

Βελτιωμένος αναμένεται ο καιρός την Καθαρά Δευτέρα, όπως προβλέπει ο μετεωρολόγος και ευρωβουλευτής Σάκης Αρναούτογλου.

Σε πρόβλεψή του για το iefimerida.gr ο κ. Αρναούτογλου αναφέρει ότι στις περισσότερες περιοχές της χώρας αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές εξαιρέσεις.

Για την Αττική, ο Σάκης Αρναούτογλου αναμένει αυξημένες κατά διαστήματα νεφώσεις και βορειοδυτικούς ανέμους 3 έως 4 μποφόρ.

Αναλυτικά η πρόγνωση καιρού του Σάκη Αρναούτογλου για το για την Καθαρά Δευτέρα

Η φετινή Καθαρά Δευτέρα θα κυλήσει με βελτιωμένο καιρό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, δημιουργώντας καλές προϋποθέσεις για τις παραδοσιακές εξορμήσεις στην ύπαιθρο. Στις περισσότερες περιοχές θα κυριαρχεί η ηλιοφάνεια, με λίγες μόνο τοπικές εξαιρέσεις. Στη βόρεια και ορεινή Κρήτη έως και τις μεσημβρινές ώρες αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, με σταδιακή εξασθένηση και βελτίωση από το μεσημέρι. Κατά διαστήματα αυξημένες συννεφιές θα εμφανίζονται στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην Αττικοβοιωτία, στην ανατολική Πελοπόννησο, στις δυτικές Κυκλάδες και στην Κρήτη.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι καλός, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες έως βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3 έως 5 μποφόρ στις περισσότερες περιοχές, τιμές που θεωρούνται κατάλληλες για το πέταγμα του χαρταετού. Στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τοπικά στα δυτικά και στα δυτικά των Δωδεκανήσων οι άνεμοι όμως θα ενισχύονται στα 6 και πρόσκαιρα στα 7 μποφόρ. Σε αυτές τις περιοχές το πέταγμα θα είναι μεν εύκολο ως προς την ανύψωση, όμως απαιτείται αυξημένη προσοχή και καλός χειρισμός, καθώς οι ισχυρότερες ριπές ενδέχεται να δυσκολέψουν τον έλεγχο.

