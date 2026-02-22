Τελευταία Νέα
97.3best
Κυριακή
22
Φεβρουάριος
TOP
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Με λιακάδα το πέταγμα του χαρταετού

Share

Βελτιωμένος αναμένεται ο καιρός την Καθαρά Δευτέρα, όπως προβλέπει ο μετεωρολόγος και ευρωβουλευτής Σάκης Αρναούτογλου.

Σε πρόβλεψή του για το iefimerida.gr ο κ. Αρναούτογλου αναφέρει ότι στις περισσότερες περιοχές της χώρας αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές εξαιρέσεις.

Για την Αττική, ο Σάκης Αρναούτογλου αναμένει αυξημένες κατά διαστήματα νεφώσεις και βορειοδυτικούς ανέμους 3 έως 4 μποφόρ.

Αναλυτικά η πρόγνωση καιρού του Σάκη Αρναούτογλου για το για την Καθαρά Δευτέρα
Η φετινή Καθαρά Δευτέρα θα κυλήσει με βελτιωμένο καιρό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, δημιουργώντας καλές προϋποθέσεις για τις παραδοσιακές εξορμήσεις στην ύπαιθρο. Στις περισσότερες περιοχές θα κυριαρχεί η ηλιοφάνεια, με λίγες μόνο τοπικές εξαιρέσεις. Στη βόρεια και ορεινή Κρήτη έως και τις μεσημβρινές ώρες αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, με σταδιακή εξασθένηση και βελτίωση από το μεσημέρι. Κατά διαστήματα αυξημένες συννεφιές θα εμφανίζονται στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην Αττικοβοιωτία, στην ανατολική Πελοπόννησο, στις δυτικές Κυκλάδες και στην Κρήτη.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι καλός, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες έως βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3 έως 5 μποφόρ στις περισσότερες περιοχές, τιμές που θεωρούνται κατάλληλες για το πέταγμα του χαρταετού. Στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τοπικά στα δυτικά και στα δυτικά των Δωδεκανήσων οι άνεμοι όμως θα ενισχύονται στα 6 και πρόσκαιρα στα 7 μποφόρ. Σε αυτές τις περιοχές το πέταγμα θα είναι μεν εύκολο ως προς την ανύψωση, όμως απαιτείται αυξημένη προσοχή και καλός χειρισμός, καθώς οι ισχυρότερες ριπές ενδέχεται να δυσκολέψουν τον έλεγχο.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.iefimerida.gr πατώντας ΕΔΩ

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode