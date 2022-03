Οι διεθνείς πτήσεις της θερινής περίοδου στον αερολιμένα Καλαμάτας

Από Λονδίνο (Διεθνές Αεροδρόμιο Γκάτγουικ) και το Άμστερνταμ της Ολλανδίας οι πρώτες θερινές διεθνείς πτήσεις στον Κρατικό Αερολιμένα Καλαμάτας “Καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλο”.

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της θερινής σεζόν με πληθώρα πτήσεων από άλλες χώρες και προορισμό την Ελλάδα και τη Μεσσηνία.

ΑΠΟ 27/03 ΕΩΣ 30/04/2022





ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡΙΘ. ΠΤΗΣΗΣ AIRL/FLT NUM. ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΤΗΣΕΩΝ FL.PERIOD ΘΕΣΕΙΣ & ΤΥΠΟΣA/Φ SEATS-/F KAT ΠΥΡΑΣΦ. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΧΩΡΑ-ΠΟΛΗ ARR. FROM ΩΡΑ ΤΟΠ. ΑΦΙΞ ETA ΩΡΑ ΤΟΠ ΑΝΑΧ ETD ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΑ-ΠΟΛΗ DEST.TO ΕΙΔΟΣ ΠΤΗΣΗΣ J=ΤΑΚΤΙΚΗ C=CHARTER P=KENH RMKS ETA/D= ESTIMATED TIME ARRIVAL/DEP. TBA=TO BE ANOUNCED TBC TO BE CONFIRMD INFO INFORMATION MONDAY / ΔΕΥΤΕΡΑ OA/OLYMPIC AIR/084/085 04/04-25/04 78/DH4 THESSALONIKI 0715 0750 THESSALONIKI J J HV/TRANSAVIA/6737/6738 25/04 189/73H AMSTERDAM 1150 1235 AMSTERDAM J J OA/OLYMPIC AIR/ 084/085 28/03 78/DH4 THESSALONIKI 1945 2015 THESSALONIKI J J TUESDAY / ΤΡΙΤΗ OA/OLYMPIC AIR/ 084/085 05/04-26/04 78/DH4 THESSALONIKI 0720 0750 THESSALONIKI J J EZY/EASY JET/ 8381/8382 29/03-26/04 186/320 LONDON/LGW 1120 1200 LONDON/LGW J J OA/OLYMPIC AIR/ 084/085 29/03 78/DH4 THESSALONIKI 1630 1700 THESSALONIKI J J WEDNESDAY / TETΑΡTH FR/RYAN AIR/5412B/5417B 30/03-27/04 189/73H FRANKFURT 1505 1530 FRANKFURT J J THURSDAY / ΠΕΜΠΤΗ OA /OLYMPIC AIR/084/085 07/04-28/04 078/AT7 THESSALONIKI 0720 0750 THESSALONIKI J J TO/TRANSAVIA FR/ 3560/3561 28/04 189/73H PARIS/ORY 1055 1140 PARIS C P EZY/EASY JET/8381/8382 31/03-28/04 186/320 LONDON 1120 1200 LONDON J J OA/OLYMPIC AIR/084/085 31/03 78/DH4 THESSALONIKI 1630 1700 THESSALONIKI J J FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ DE/ CONDOR/1698/1699 01/04-29/04 180/320 DUΕSSELDORF 1000 1100 DUΕSSELDORF J J DE/ CONDOR/1698/1699 29/04 180/320 DUΕSSELDORF 1000 1100 DUΕSSELDORF J J FR/RYAN AIR/600/601 01/04-29/04 180/320 VIENNA 1110 1200 VIENNA J J A3/AEGEAN/6001/412 01/04-15/04 174/320 ATHENS/KENO 1315 1400 HELSINKI P J A3/AEGEAN/6002/412 22/04-29/04 174/320 ATHENS/KENO 1315 1400 HELSINKI P J DE/ CONDOR/1698/1699 22/04 180/320 DUΕSSELDORF 1915 2015 DUΕSSELDORF J J DE/CONDOR/5666/5667 29/04 220/32B/7 FRANKFURT 2045 2135 FRANKFURT J J A3/AEGEAN/413 01/04-29/04 174/320 HELSINKI 2155 N/S J

SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ OA/OLYMPIC AIR/084/085 02/04-30/04 78/DH4 THESSALONIKI 0720 0750 THESSALONIKI J J A3/AEGEAN/400 02/04-30/04 174/320 N/S 0755 STOCKHOLM J HV/TRANSAVIA/6737/6738 23/04-30/04 189/73H/7 AMSTERDAM 1055 1140 AMSTERDAM J J EZY/EASY JET 8381/8382 02/04-30/04 235/32Q/7 LONDON/LGW 1120 1200 LONDON J J FR/RYAN AIR/ 6080/6081 02/04-30/04 189/73H/7 LONDON(STN) 1245 1310 LONDON(STN) J J A3/AEGEAN/401 02/04-30/04 174/320 STOCKHOLM 1605 J BA/BRITISH AIRWAYS 8626/8627 30/04 180/320 LONDON/LGW 2155 2300 LONDON/LGW J J SUNDAY / ΚΥΡΙΑΚΗ A3/AEGEAN/404 27/03-24/04 174/320 N/S 0800 MUNICH J DE/CONDOR/1666/1667 27/03-24/04 180/320 MUNICH 0925 1015 MUNICH J J EW/EUROWINGS/ 9668/9669 10/04-24/04 180/320Α DUΕSSELDORF 1050 1140 DUΕSSELDORF J J TO /TRANSAVIA 3560/3561 24/04 189/73H PARIS/ORY 1200 1245 PARIS/ORY J J EZY/EASY JET/6535/6536 03/04-24/04 186/320 LONDON/LGW 1235 1355 LONDON/LGW J J A3/AEGEAN/405/408 27/03-24/04 174/320 MUNICH 1325 1425 COPENCHAGEN J J WK/EDELWEISS/324/325 27/03-24/04 180/320 ZURICH 1330 1430 ZURICH J J A3/AEGEAN/409/6002 27/03-24/04 174/320 COPENCHAGEN 2125 2205 ATHENS/KENO J P S4/6722/6723 27/03 186/32Q FAO 2130 1130 LILLE C C

* N/S=NIGHT STOP / ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ,ΤΒΑ =TO BE ANNOUNCED / ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ , J=SCHEDULED FLT/TAKTIKH ΠΤΗΣΗ , Ρ =POSISION/KENH, C=CHARTER/ME ΝΑΥΛΩΣΗ

ΑΠΟ 27/03 ΕΩΣ 29/10/2022



ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡΙΘ. ΠΤΗΣΗΣ AIRL/FLT NUM. ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΤΗΣΕΩΝ FL.PERIOD ΘΕΣΕΙΣ & ΤΥΠΟΣA/Φ SEATS-/F KAT ΠΥΡΑΣΦ. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΧΩΡΑ-ΠΟΛΗ ARR. FROM ΩΡΑ ΤΟΠ. ΑΦΙΞ ETA ΩΡΑ ΤΟΠ ΑΝΑΧ ETD ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΑ-ΠΟΛΗ DEST.TO ΕΙΔΟΣ ΠΤΗΣΗΣ J=ΤΑΚΤΙΚΗ C=CHARTER P=KENH RMKS ETA/D= ESTIMATED TIME ARRIVAL/DEP. TBA=TO BE ANOUNCED TBC TO BE CONFIRMD INFO INFORMATION MONDAY / ΔΕΥΤΕΡΑ OA/OLYMPIC AIR/084/085 04/04-30/05 78/DH4 THESSALONIKI 0715 0750 THESSALONIKI J J A3/AEGEAN/ 406 16/05-24/10 174/320 N/S 0720 PARIS C DE / CONDOR/ 9664/9665 23/05-10/10 180/320 FRANKFURT 0920 1020 FRANKFURT J J FR/RYAN AIR/6616/6617 06/06-26/09 189/73H MILANO 0930 0950 MILANO J J DE/CONDOR/1666/1667 23/05-03/10 180/320 MUNICH 1000 1055 MUNICH J J HV/TRANSAVIA/6737/6738 25/04-03/10 189/73H AMSTERDAM 1150 1235 AMSTERDAM J J TB /5357/5357 23/05-03/10 148/73W LILLE/ATH 1210 1300 LILLE J J A3/AEGEAN/407/6230 16/05-03/10 174/320 PARIS 1420 1455 RHO/KENO J P FR/ RYAN AIR/LAUDA /600/601 04/07-24/10 189/73H VIENNA 1435 1505 VIENNA J J FR/RYAN AIR/493/492 06/06-29/08 189/73H PISA 1535 1600 PISA J J EW /EUROWINGS/2616/2617 18/07-17/10 180/32A STUTTGART 1925 2015 STUTTGART J J DE/CONDOR/1698/1699 23/05-10/10 180/320 DUSSELDORF 1940 2030 DUSSELDORF J J OA/OLYMPIC AIR/ 084/085 28/03 MONO & 06/06-24/10 78/DH4 THESSALONIKI 2040 2105 THESSALONIKI J J 28/03 ON RQ SLOT TUESDAY / ΤΡΙΤΗ OA/OLYMPIC AIR/ 084/085 05/04-10/05 78/DH4 THESSALONIKI 0720 0750 THESSALONIKI J J OA/OLYMPIC AIR/ 084/085 17/05-24/05 78/DH4 THESSALONIKI 0900 0930 THESSALONIKI J J 17/05-24/05 ON RQ SLOT QS/TRAVEL SERVICES/2202/2202 21/06, 12/07,02/08, 23/07,13/09. 148/73G PRAGA 0930 1010 KITHYRA C C VOE/VOLONTEA/1572/1573 31/05-14/06 27/09-04/10 156/319 VENICE 0940 1005 VENICE C C VOE/VOLONTEA/1572/1573 21/06-20/09 180/320 VENICE 1005 1040 VENICE C C EW/ EUROWINGS/9688/9669 24/05-25/10 180/32A DUSSELDORF 1035 1115 DUSSELDORF J J EZY/EASY JET/ 8381/8382 29/03-25/10 235/32Q LONDON/LGW 1120 1200 LONDON/LGW J J RR/BUZZ AIR/3907/3908 24/05-27/09 189/73H KATOWICE 1210 1245 KATOWICE C C QS/TRAVEL SERVICES/2203/2203 21/06, 12/07,02/08, 23/07,13/09. 148/73G PRAGA/KIT 1230 1305 PRAGA C C WK/EDELWESS/324/325 07/06-18/10 180/320 ZURICH 1510 1555 ZURICH J J OA/OLYMPIC AIR/ 084/085 29/03 78/DH4 THESSALONIKI 1630 1700 THESSALONIKI J J ON RQ SLOT OA/OLYMPIC AIR/084/085 04/10-25/10 78/DH4 THESSALONIKI 2000 2030 THESSALONIKI J J OA/OLYMPIC AIR/084/085 07/06-27/09 78/DH4 THESSALONIKI 2035 2105 THESSALONIKI J J ON RQ SLOT WEDNESDAY/TETΑΡTH HV/TRANSAVIA/6737/6738 06/07-24/08 189/73H AMSTERDAM 1010 1055 AMSTERDAM J J FR/RYAN AIR/6086/6087 01/06-31/08 189/73H BERGAMO 1205 1230 BERGAMO J J LS/JET2/1765/1766 25/05-12/10 189/73H MANCHESTER 1155 1255 MANCHESTER J J RO/TARROM/5347/5347 08/06-21/09 134/733 BUCHAREST 1225 1310 JMK/BUCHAREST C C OS/AUSTRIAN/9043/9044 15/06-14/09 174/320 VIENNA 1440 1525 VIENNA J J FR/RYAN AIR/5412B/5417B 30/03-28/09 189/73H FRANKFURT 1505 1530 FRANKFURT J J OA/084/085 OLYMPIC 01/06-26/10 78/DH4 THESSALONIKI 1930 2000 THESSALONIKI J J THURSDAY/ΠΕΜΠΤΗ OA /OLYMPIC AIR/084/085 07/04-26/05 078/AT7 THESSALONIKI 0720 0750 THESSALONIKI J J FR/RYAN AIR/ 6616/6617 02/06-29/09 197/7M8 MILANO 0920 0945 MILANO J J FR/RYAN AIR/493/492 02/06-25/08 189/73H PISA 0930 1000 PISA J J TO/TRANSAVIA FR/ 3560/3561 28/04-27/10 189/73H PARIS/ORY 1055 1140 PARIS C P EZY/EASY JET/8381/8382 31/03-27/10 186/320 LONDON 1120 1200 LONDON J J OA/OLYMPIC AIR/084/085 31/03 78/DH4 THESSALONIKI 1630 1700 THESSALONIKI J J ON RQ SLOT A3/AEGEAN/6273/404 26/05-22/09 174/320 RDO/KENO 1635 1720 MUNICH P J BA/ 644/645 BRITISH AIRWAYS 26/05-29/09 220/32Q LONDON/LHR 1700 1755 LONDON/LHR J J OA/OLYMPIC AIR/084/085 02/06-27/10 78/DH4 THESSALONIKI 2035 2105 THESSALONIKI J J 7O/SMART WINGS/9010/9011 16/06-29/09 189/73H BUDAPEST 2150 2235 BUDAPEST C C A3/AEGEAN/405 26/05-22/09 174/320 MUNICH 2255 N/S J ON RQ SLOT

FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ A3/AEGEAN/4408 27/05-23/09 174/320 MUNICH N/S 1025 COPENHAGEN C ON RQ SLOT 1230LT DE/CONDOR/1664/1665 20/05-21/10 220/32B FRANKFURT 0825 0915 FRANKFURT J J QS/TRAVEL SERVICES/2202/2202 10/06, 01/07

& 22/07 148/73G PRAGA 0925 0955 KIT/PRAGA C C QS/TRAVEL SERVICES/2202/2202 12/08-02/09& 23/09-30/09 148/73G PRAGA 0925 0955 KIT/PRAGA C C DE/ CONDOR/1666/1699 06/05-28/10 180/320 MUNICH 0920 1010 MUNICH J J EW/EUROWINGS/2616/2617 22/07-21/10 180/32A STUTTGART 0940 1030 STUTTGART J J DE/ CONDOR/1698/1699 01/04-15/04 180/320 DUSSELDORF 1000 1100 DUSSELDORF J J DE/ CONDOR/1698/1699 29/04 180/320 DUSSELDORF 1000 1100 DUSSELDORF J J DE/ CONDOR/1698/1699 06/05-28/10 220/32B DUSSELDORF 1000 1100 DUSSELDORF J J DE/ CONDOR/1388/1389 20/05-21/10 180/320 HUMBURG 1040 1140 HUMBURK J J FR/RYAN AIR/600/601 01/04-28/10 180/320 VIENNA 1110 1200 VIENNA J J EZY/EASY JET/6535/6536 06/05-28/10 186/320 LONDON 1220 1255 LONDON J J QS/TRAVEL SERVICES/2203/2203 10/06,01/07, 22/07,12/08, 23/09 148/73G PRAGA/KIT 1230 1255 PRAGA C C A3/AEGEAN/6001/412 01/04-06/05 174/320 ATHENS/KENO 1315 1400 HELSINKI P J DE/1666/1667/CONDOR 13/0507/10 180/320 MUNICH 1350 1445 MUNICH J J WK/EDELWEISS 0324/0325 06/05-28/10 180/320 ZURICH 1510 1555 ZURICH J J LX /SWISS AIR/2358/2359 17/06-26/08 125/221 GENEVA 1535 1620 GENEVA J J DE/ CONDOR/1698/1699 22/04 180/320 DUSSELDORF 1915 2015 DUSSELDORF J J DE/CONDOR/5666/5667 29/04-28/10 220/32B FRANKFURT 2045 2135 FRANKFURT J J A3/AEGEAN/4409 THN 03/06, 10/06,16/09 174/320 CPH/BILLUD 2150 N/S C RQ/SLOT A3/AEGEAN/4409 17-06-09/09 174/320 BILLUD 2150 N/S C RQ/SLOT A3/AEGEAN/4409 13/05-27/05 174/320 BILLUD 2150 N/S C RQ/SLOT A3/AEGEAN/4409 23/09-28/10 174/320 BILLUD 2150 N/S C RQ/SLOT A3/AEGEAN/413 01/04-06/05 174/320 HELSINKI 2155 N/S J RQ/SLOT OA/OLYMPIC AIR/ 084/085 03/06-28/10 78/DH4 THESSALONIKI 2245 2310 THESSALONIKI J J

SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ OA/OLYMPIC AIR/084/085 02/04-28/05 78/DH4/AT4 THESSALONIKI 0720 0750 THESSALONIKI J J ON RQ SLOT THN 23/04 CONFIRMED A3/AEGEAN/400 04/06&17/09 174/320 N/S 0700 STOCKHOLM J RQ/SLOT A3/AEGEAN/400 14/05-28/05 & 24/09-29/10 174/320 N/S 0745 STOCKHOLM J RQ/SLOT A3/AEGEAN/400 02/04-07/05 174/320 N/S 0755 STOCKHOLM J RQ/SLOT IZ/ARKIA/217/218 30/07-27/08 122/E95 TEL AVIV 0920 1020 TEL AVIV J J FR/RYAN AIR/6086/6087 04/06-27/08 189/73H BERGAMO 0950 1015 BERGAMO J J HV/TRANSAVIA/6737/6738 23/04-29/10 189/73H/7η AMSTERDAM 1055 1140 AMSTERDAM J J EZY/EASY JET 8381/8382 02/04-29/10 235/32Q/7η LONDON/LGW 1120 1200 LONDON J J SK/SKANDINAVIAN/7465/7466 21/05-15/10 180/32N OSLO 1155 1255 OSLO C C FR/RYAN AIR/ 6080/6081 02/04-29/10 189/73H/7η LONDON(STN) 1245 1310 LONDON(STN) J J Α3/AEGEAN 401/406 21/05-10/09 174/320 STOCKHOLM 1510 1555 PARIS/CDG J J A3/AEGEAN/401 14/05 MONO 174/320 STOCKHOLM 1505 N/S J A3/AEGEAN/401 02/04-07/05 174/320 STOCKHOLM 1605 J U8/TUS AIR/384/385 16/07-27/08 180/320 LARNACA 1640 1730 LARNACA J J LH/LUFTHANSA/1746/1747 21/05-29/10 168/320 MUNICH 1830 1920 MUNICH J J BA/BRITISH AIRWAYS 644/645 28/05-01/10 180/320 LONDON/LHR 1950 2045 LONDON/LHR J J OA/OLYMPIC AIR/084/085 04/06-29/10 78/DH4 THESSALONIKI 2035 2105 THESSALONIKI J J BA/BRITISH AIRWAYS 8626/8627 30/04-29/10 180/320 LONDON/LGW 2155 2300 LONDON/LGW J J A3/AEGEAN/407 21/05-01/10 174/320 PARIS/CDG 2255 N/S J SUNDAY / ΚΥΡΙΑΚΗ A3/AEGEAN/404 03/04-08/05 174/320 N/S 0800 MUNICH J A3/AEGEAN/414 22/05-02/10 174/320 N/S 0800 BRUSSELS J DE/CONDOR/1666/1667 27/03-24/04 180/320 MUNICH 0925 1015 MUNICH J J LX/SWISS AIR/2358/2359 19/06-23/10 145/223 GENEVA 0950 1025 GENEVA J J C3/TRADE AIR/708/709 22/05-18/09 109/100 INNSBURK 1000 1055 INNSBURK C C EW/EUROWINGS/ 9668/9669 10/04-23/10 180/320Α DUSSELDORF 1050 1140 DUSSELDORF J J SK/SKANDINAVIAN/7465/7466 22/05-16/10 180/32N OSLO 1100 1210 OSLO C C LS/JET2/1765/1766 01/05-16/10 189/73H MANCHESTER 1155 1300 MANCHESTER J J TO /TRANSAVIA 3560/3561 24/04-23/10 189/73H PARIS/ORY 1200 1245 PARIS/ORY J J A3/AEGEAN/404 15/05 174/320 N/S 1225 MUNICH J RQ/LGT EZY/EASY JET/6535/6536 03/04-23/10 186/320 LONDON/LGW 1235 1355 LONDON/LGW J J LS/JET2/1661/1662 15/05-16/10 189/73H LONDON/STN 1320 1410 LONDON/STN J J A3/AEGEAN/405/408 27/03-01/05 174/320 MUNICH 1325 1425 COPENCHAGEN J J LS/JET2/1765/1766 03/07-28/08 189/73H MANCHESTER 1330 1430 MANCHWSTER J J OS/AUSTRIAN/9043/9044 12/06-26/06 & 04/09-25/09 174/320 VIENNA 1330 1430 VIENNA J J WK/EDELWEISS/324/325 27/03-01/05 180/320 ZURICH 1330 1430 ZURICH J J A3/AEGEAN/405/408 08/05 174/320 MUNICH 1335 1425 COPENCHAGEN J J BA/BRITISH AIRWAYS/644/645 29/05-02/10 220/32Q LONDON/LHR 1405 1520 LONDON/LHR J J OS/AUSTRIAN/9043/9044 03/07-28/08 174/320 VIENNA 1440 1530 VIENNA J J A3/AEGEAN/415/404 22/05-25/09 174/320 BRUSSELS 1515 1720 MUNICH J J LGT 2H;; LS/JET2/1355/1356 01/05-09/10 189/73H BIRNGMIGHAM 1935 2035 BIRMINGHAM J J A3/AEGEAN/409/6002 27/03-08/05 174/320 COPENCHAGEN 2125 2205 ATHENS/KENO J P S4/6722/6723 27/03 186/32Q FAO 2130 1130 LILLE C C A3/AEGEAN/405 15/05-23/10 174/320 MUNICH 2255 N/S J

*N/S=NIGHT STOP / ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ,ΤΒΑ =TO BE ANNOUNCED / ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ , J=SCHEDULED FLT/TAKTIKH ΠΤΗΣΗ , Ρ =POSISION/KENH, C=CHARTER/ME ΝΑΥΛΩΣΗ