Οι Δήμοι συμμορφώνονται με την οδηγία του ΥΠΕΣ – Τα πρόστιμα της Δημοτικής Αστυνομίας παραγράφονται μετά από 3 χρόνια

Οι περισσότεροι Δήμοι της χώρας εφαρμόζουν πλέον την οδηγία του Υπουργείου Εσωτερικών που προβλέπει πως τα πρόστιμα της Δημοτικής Αστυνομίας παραγράφονται μετά από τρία χρόνια, εφόσον δεν έχουν ταμειακοποιηθεί, όπως έχει αναδείξει και το airetos.gr.

Η πλειοψηφία των δήμων σε όλη την Ελλάδα έχει συμμορφωθεί με τη νέα οδηγία του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία διευκρινίζει οριστικά το πλαίσιο παραγραφής των προστίμων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) που επιβάλλονται από τη Δημοτική Αστυνομία.

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠΕΣ (αρ. πρωτ. όπως αναφέρει το airetos.gr 17729/23.02.2024), τα πρόστιμα που δεν έχουν ταμειακοποιηθεί εντός τριών (3) ετών από το τέλος του έτους της παράβασης θεωρούνται ανεκκαθάριστα και δεν μπορούν να απαιτηθούν από τον δήμο.

Με απλά λόγια, αν περάσουν τρία χρόνια χωρίς να έχει εκδοθεί ταμειακή βεβαίωση, το πρόστιμο παραγράφεται αυτόματα.

Νομική βάση και παλαιότερες παρεμβάσεις

όπως αποκαλύπτει το airetos.gr Η οδηγία του ΥΠΕΣ στηρίζεται στο άρθρο 71 του Ν. 542/1977, καθώς και σε γνωμοδοτήσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, ο οποίος είχε επανειλημμένα ζητήσει σαφές και ενιαίο πλαίσιο για τη βεβαίωση δημοτικών προστίμων.

Το ζήτημα αυτό έχει τεθεί και σε σχετικά ρεπορτάζ του airetos.gr στο παρελθόν, όπου αναδεικνύονταν οι διαφορετικές πρακτικές που ακολουθούσαν οι δήμοι σε όλη τη χώρα, προκαλώντας συχνά προβλήματα τόσο στη διοίκηση όσο και στους πολίτες.

Με τηn οδηγία, η κατάσταση αποσαφηνίστηκε και μπήκε οριστικά τέλος σε αμφιβολίες ή καθυστερήσεις.

όπως αναφέρει το airetos.gr

Πώς επηρεάζονται οι πολίτες

Η οδηγία αυτή προστατεύει τους πολίτες από εκπρόθεσμες ή αδικαιολόγητες απαιτήσεις για παλαιά πρόστιμα. Οι δήμοι οφείλουν να ελέγχουν αν έχει παρέλθει η τριετία πριν προχωρήσουν σε ταμειακή βεβαίωση ή είσπραξη.

Αρκετοί δήμοι έχουν ήδη αναβαθμίσει τα πληροφοριακά τους συστήματα, ώστε να εντοπίζονται αυτόματα τα παραγεγραμμένα πρόστιμα και να αποφεύγονται νέες ειδοποιήσεις για οφειλές που δεν είναι πλέον νόμιμα απαιτητές.​‌‍

πηγη airetos.gr