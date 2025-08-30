Οι εκπτώσεις τελείωσαν αλλά οι προσφορές… συνεχίζονται

Στο λιανικό εμπόριο φαίνεται να κυριαρχεί απογοήτευση από «το ταμείο» των θερινών εκπτώσεων, με 4 στους 10 επιχειρηματίες να δηλώνουν ότι, αν και τελείωσαν οι εκπτώσεις και παρά το περιοριστικό θεσμικό πλαίσιο, ωθούνται να διατηρήσουν τις χαμηλές τιμές και τις προσφορές, για να προσελκύσουν καταναλωτές.

Όπως δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Βασίλης Κορκίδης, οι προσδοκίες από τη συνολική εικόνα του λιανικού εμπορίου το β’ τρίμηνο του έτους, που παρουσίασε βελτίωση στα 19 δισ. ευρώ με ανοδική τάση 2,5%, μετά από περίπου δύο χρόνια καθοδικής πορείας, δυστυχώς δεν επαληθεύτηκαν το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου. Μάλιστα, συμπληρώνει ο ίδιος, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, ο κύκλος εργασιών του τριμήνου ανήλθε σε 6,87 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,5%, που όμως υπολείπεται κατά 50% από τα επίπεδα του πληθωρισμού που ξεπέρασε το 3%.

«Οι εκτιμήσεις των εμπορικών συλλόγων για τις περισσότερες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις λιανικής από τις θερινές εκπτώσεις, δείχνουν φτωχότερα τα ταμεία των εμπόρων, εξαιτίας και της μειωμένης επισκεψιμότητας λόγω του παρατεταμένου καύσωνα, σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρυσι» τόνισε.

Σε γενικές γραμμές, υπογραμμίζει ο πρόεδρος, η συνολική εικόνα των θερινών εκπτώσεων είναι αρνητική, και δεν μπορεί να αναστραφεί με τις ολιγοήμερες προσφορές που αναμένεται να ακολουθήσουν στις αρχές Σεπτεμβρίου.