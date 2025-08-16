Εκπτώσεις: Μειωμένη η αγοραστική κίνηση – Πτώση 10% υπολογίζουν οι έμποροι

Ούτε η καλοκαιρινή ραστώνη, ούτε ο καύσωνας ευθύνεται για τη χαμηλή απόδοση των φετινών εκπτώσεων, καθώς η Νο1 αιτία εντοπίζεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει διαθέσιμο εισόδημα για να κατευθυνθεί στην αγορά μη βασικών ειδών.

«Κάθε καλοκαίρι τα ίδια», σημειώνει στον ΟΤ ο Μάκης Σαββίδης, Αντιπρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Αθήνας, Εκπρόσωπος για την Ελλάδα και μέλος ΔΣ της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Αντιπρόεδρος GRECA.

Ο καύσωνας και οι εκπτώσεις

«Η χώρα μας είναι συνηθισμένη στον καύσωνα εδώ και δεκαετίες, οπότε δεν επηρέασε ιδιαίτερα τις αγορές το φετινό φαινόμενο κατά την εκπτωτική περίοδο, παρά τα όσα έχουν ειπωθεί. Το πρόβλημα εστιάζεται για ακόμη μια φορά στο ότι το διαθέσιμο εισόδημα διοχετεύεται σε σούπερ μάρκετ, ενοίκια και ενέργεια, δηλαδή στις ανελαστικές δαπάνες ενός νοικοκυριού».

