Οι Γερμανοί αναζητούν Έλληνες για εργασία -Ποιο επάγγελμα «καταρρέει» με 105.000 κενές θέσεις

Η Γερμανία επιχειρεί να αλιεύσει εργατικό δυναμικό από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, αφού η κάλυψη χιλιάδων κενών θέσεων εργασίας για συγκεκριμένο επάγγελμα έχει εξελιχθεί σε πρόβλημα τεράστιων διαστάσεων.

Η έλλειψη οδηγών λεωφορείων και πούλμαν αποτελεί ανεπούλωτη πληγή για την αγορά εργασίας της Γερμανίας, με το μέλλον να φαντάζει ακόμη πιο δυσοίωνο.

Βάσει επίσημων στοιχείων, οι κενές θέσεις εργασίας για τα εν λόγω επαγγέλματα είναι 105.000, ενώ σύμφωνα με προβλέψεις ειδικών αναλυτών, εφόσον δεν υλοποιηθούν ο απαραίτητες ενέργειες, οι κενές θέσεις αναμένεται να ανέλθουν στις 250.000 ως το 2028.

Εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Ένωσης Εταιρειών Λεωφορείων και Πούλμαν (BDO) αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «το πρόβλημα δεν είναι καινούργιο. Όμως πλέον, η έλλειψη οδηγών σε ιδιωτικές και μεσαίου μεγέθους εταιρείες λεωφορείων φτάνει σε επίπεδο που απειλεί την ύπαρξή τους […] Οι επιβάτες επίσης επηρεάζονται καθώς μπορεί να αντιμετωπίζουν ακυρώσεις δρομολογίων ή αραιότερη συχνότητα. Ήδη δεν υπάρχουν αρκετοί οδηγοί πούλμαν για σχολικές εκδρομές και τα ταξίδια συλλόγων».

Οι γερμανικές εταιρείες αναζητούν απεγνωσμένα σανίδα σωτηρίας, στρέφοντας το ενδιαφέρον τους -μεταξύ άλλων – σε πολίτες της χώρας μας, οι οποίοι θα επιθυμούσαν να μεταναστεύσουν στη Γερμανία, αναζητώντας υψηλότερους μισθούς από τους προσφερόμενους στην Ελλάδα.

Μία από τις εταιρείες που φαίνεται ότι έχει μακρά παράδοση στην πρόσληψη Ελλήνων για την εκτέλεση δρομολογίων με λεωφορεία είναι ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Γερμανίας Deutsche Bahn (DB), ρίχνοντας κατά καιρούς δίχτυα στη χώρα μας μέσω αγγελιών στα ελληνικά, όπου αναφέρονται τα οφέλη του εργαζομένου, μεταξύ των οποίων «οι ελκυστικοί μισθοί» και «η βοήθεια στην εύρεση διαμονής».

πηγη www.carandmotor.gr