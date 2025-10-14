Οι καταιγιστικές εξελίξεις για το διπλό φονικό, τα σκηνικά με… Μπένο στο ΠΑΣΟΚ και η Καλαμάτα που είναι επίκεντρο κορυφαίων εκδηλώσεων (video)

Σοκαρισμένο το πανελλήνιο μετά και τις καταιγιστικές εξελίξεις γύρω από το διπλό φονικό στη Φοινικούντα, με τις αρχές ύστερα από δέκα ημέρες να συλλαμβάνουν δυο 22χρονους. Ο μεν συνεργός παραδόθηκε αυτοβούλως το πρωί της Τρίτης στη ΓΑΔΑ και ο φερόμενος ως φυσικός αυτουργός το απόγευμα της ίδιας ημέρας ενόσω βρισκόταν στο σπίτι του, στην Καλλιθέα. Το κουβάρι της ιστορίας ξετυλίχθηκε και μέσω του δημοσιογραφικού ρεπορτάζ με τον διευθυντή της τηλεόρασης BEST να εκφράζει την αγωνία του από το γεγονός ότι στο τραγικό συμβάν εμπλέκονται δυο νεαροί. «Είναι δυνατόν;» όσο για τα όσα υποστήριξε ο 22χρονος το πρωί στη ΓΑΔΑ για τον τρόπο διαφυγής μέσω θαλάσσης είπε «Εμείς που ξέρουμε τη Μεσσηνία…» αυτό δεν γίνεται «Μια πολύ μεγάλη αντίφαση, θα τα βρουν οι έμπειροι αστυνομικοί» οι οποίοι «είχαν ταυτοποιήσει τον δράστη από το Σάββατο», αναφερόμενος και στην πιθανότητα ενός τρίτου προσώπου. Σημείο αναφοράς, ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας που βρίσκεται ήδη στη ΓΑΔΑ για να αναγνωρίσει τον δράστη, ενώ απομένουν πολλές ακόμη λεπτομέρειες για να αποκαλυφθεί όλο το μυστήριο. Άξιο αναφοράς και το στοιχείο πως οι δυο νεαροί «είχαν διαμείνει σε ξενοδοχείο στην Καλαμάτα… κι πέρασαν, φεύγοντας, μπροστά από την Αστυνομία… εντάξει που να ξέρει κανείς!». Αύριο οι δυο δράστες θα βρεθούν στην μεσσηνιακή πρωτεύουσα «θα τους φέρουνε εδώ γιατί θα τους αναλάβει η εισαγγελία της Καλαμάτας. Και το έργο θα συνεχιστεί…», είπε ο Νίκος Μπελογιάννης για να αναφερθεί και στα υπόλοιπα στοιχεία που ηρθε στο φως περί κακοποίησης «Αν ισχύει αυτά που είπε το παιδί αυτό περί σεξουαλικών, με αυτόν τον άνθρωπο, με τα παιδάκια αυτά… έχουμε βγει από τα ρούχα μας!». Όσο για το όπλο σημείωσε «Το είπαν και οι αστυνομικοί, χρειάζεται ιδιαίτερη εξοικείωση με ένα όπλο και ένα περίστερο με το οποίο -κακά τα ψέματα- ρίχνει 5 σφαίρες και οι 5 βρίσκουν το στόχο τους! Πάντως έχει μείνει συγκλονισμένη όλη η Ελλάδα»

Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Η Μεσσηνία το προηγούμενο διάστημα βρέθηκε στο επίκεντρο πολλών εξελίξεων και γεγονότων με διεθνή αναφορά. Αποκορύφωση αποτέλεσε το 6ο Διεθνές Συνέδριο “Tomorrow tastes Mediterranean» που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και το Κέντρο Μεσογειακής Διατροφής Torribera, αποτελώντας πρωτοβουλία του Αμερικανικού Ινστιτούτου Γαστρονομίας και του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης. Ο Νίκος Μπελογιάννης τόνισε πως το εν λόγω συνέδριο «έγινε στην Ελλάδα για πρώτη φορά, κι έγινε στην Καλαμάτα και είναι μεγάλη μας τιμή. Κι εμείς από το μικρό μας βήμα να δώσουμε τα εύσημα στην οικογένεια Κωσταντακόπουλου που έφερε μια τέτοιας βεληνεκούς εκδήλωση στην Ελλάδα». Το συνέδριο είχε και καινοτομίες όπως η bilingual διαδικτυακή του μετάδοση με ειδικές μνείες στην Κορώνη. «Έγιναν ιδιαίτερες αναφορές στην Κορώνη, στο λάδι και στην κορωναίϊκη ποικιλία. Επιστήμονες από Αμερική και Ευρώπη…»

Στο σημείο αυτό ο Νίκος Μπελογιάννη στάθηκε στο γεγονός πως η περιοχή αποκτά νέα δυναμική χάρη στην πολύπλευρη και σημαντική για τον τρόπο δραστηριότητα της Costa Navarino. «Η Μεσσηνία ιδιαίτερα η Καλαμάτα με το Costa Navarino, τόσες πολλές εκδηλώσεις δεν είχε ποτέ! Και η ζήτηση η οποία υπάρχει για την Καλαμάτα είναι πάρα πολύ μεγάλη, σε συνέδρια και εκδηλώσεις… και οι απαιτήσεις αυτού του κόσμου είναι πολλές μεγάλες και δημιουργούνται νέες προοπτικές». Εύσημα και στην δημοτική αρχή, ενώ με αφορμή τις μεγάλες αυτές εκδηλώσεις ο Νίκος Μπελογιάννης απευθύνθηκε στον περιφερειάρχη προτρέποντάς τον «να ασχοληθεί με πιο αναπτυξιακά πράγματα στη Μεσσηνία. Ιδιαίτερα ο περιφερειάρχης, έχει και διορατικότητα και γνωρίζει πολλά», σημειώνοντας πως τέτοιες δράσεις συμβάλλουν και στην μεγάλη αναγκαιότητα επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, συνδυαστικά με τον εκσυγχρονισμό του αεροδρομίου το οποίο όπως είπε «θα απογειώσει όλη τη νότια Πελοπόννησο το οποίο το 2027 θα είναι έτοιμο.

Εύσημα από τον διευθυντή της τηλεόρασης BEST και στον πρόεδρο του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων κ. Παπαθεοδωρίδη για τη διενέργεια του συνεδρίου του ΕΟΜ στην Καλαμάτα και το ίδρυμα Ωνάση για το πρόγραμμα «Οργανούληδες», που όπως σημείωσε «ήταν μοναδικό. Όλοι οι άνθρωποι έμειναν κατάπληκτοι.»

Εξίσου σημαντική και με μεγάλη απήχηση και η εκδήλωση του ΑΣ Ένωση Μεσσηνίας. Η Ανοιχτή Ακαδημία Ελαιοκομίας στη Μεσσηνία άνοιξε το διάλογο για το μέλλον της καλλιέργειας σε άλλο επίπεδο, πιο οργανωμένο και ουσιαστικό με τον Νίκο Μπελογιάννη να σημειώνει πως τόσο σε επίπεδο επιστημόνων όσο και συμμετεχόντων όσα ειπώθηκαν είχαν σημασία. «Καυστικές ερωτήσεις και επιστήμονες πλήρως καταρτισμένοι στην εκδήλωση Ανοικτή Ακαδημία ελαιοκομίας» λέγοντας «Μακάρι τέτοιες ενεργείς να συνεχιστούν αλλά και τον χώρο εκεί η Ένωση να τον αξιοποιήσει.»

ΤΟ ΠΑΣΟΚ, Ο ΜΠΕΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΣΕ ΦΑΣΗ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗΣ

Σε φάση αναδιάταξης μοιάζει να βρίσκεται το πολιτικό σκηνικό με τον Νίκο Μπελογιάννη να σχολιάζει και την εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στη Μεσσηνία, από τα πρόσωπα στην οποία ξεχώρισε την παρουσία του πρώην υπουργού Σταύρου Μπένου, τον οποίο ο Διευθυντής της τηλεόρασης BEST όπως και στο παρελθόν έτσι και τώρα «εκθείασε για το ρόλο του σαν δήμαρχο», καθώς «άφησε μεγάλο αναπτυξιακό αποτύπωμα και έχω ξαναπει ότι τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα έχουν σταματήσει στην εποχή του Μπένου», ωστόσο η παρουσία του δίπλα στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ δημιουργεί εντυπώσεις. Ο κ. Μπελογιάννης εστίασε στους… ψιθύρους «Πάρα πολλοί αναρωτιούνται… Ο Μπένος ξέρουμε ότι έχει ιδιαίτερη σχέση λόγω της Εύβοιας με τον Μητσοτάκη. Ξαφνικά τον βάζει επικεφαλής ο Ανδρουλάκης να έρθει να μιλήσει σε ένα κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ. Τι γίνεται με τον Ανδρουλάκη και τον Μπένο. Και πάρα πολλοί αναρωτιούνται μήπως αυτή η στιγμή είναι ένα δεκανίκι ο κ. Μπένος για να προχωρήσει το ΠΑΣΟΚ να κάνει μια συγκυβέρνηση με τη ΝΔ αν δεν πάρει αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές». Όσο για την επίθεση του κου Μπένου στον Αλέξη Τσίπρα είπε «Ο κ. Μπένος δεν είναι τυχαίος. Όταν του επιτίθεται -ο οποίος φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή έχει ένα πολύ δυνατό και οργανωτικό ρόλο στο ΠΑΣΟΚ και με πολύ καλές σχέσεις στη ΝΔ – τι κάνανε βάλαμε τον κ. Μπένο για να επιπλήξει τον κ. Τσίπρα; Νομίζω ότι… διαφήμιση του κάνει!»