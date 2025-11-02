Οι νέοι αγρότες εγκαταλείπουν τη γη | Μεγάλο αγκάθι το κόστος καλλιέργειας (video)

Η ΕΕ αντιμετωπίζει κρίση στη γεωργία καθώς οι νέοι αγρότες αποθαρρύνονται ή εγκαταλείπουν το επάγγελμα, με τη γήρανση του αγροτικού πληθυσμού να απειλεί τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων. Παρά τις νέες στρατηγικές και την προτεινόμενη δαπάνη του 6% των πόρων της ΚΑΠ για την ανανέωση των γενεών, αμφισβητείται η επάρκεια χρηματοδότησης.

Οι νέοι δυσκολεύονται να βρουν γη και χρηματοδότηση, ενώ ζητούν σταθερούς κανόνες και υποστήριξη για καινοτομία. Η στρατηγική της ΕΕ στοχεύει να στηρίξει τις νέες γενιές και να αποτρέψει την παρακμή του επαγγέλματος