Οι τιμές του κακάο πέφτουν λόγω μειωμένης ζήτησης και καιρικών προβλέψεων

Οι τιμές του κακάο κατέγραψαν σημαντική πτώση, με το κακάο της Νέας Υόρκης και του Λονδίνου να χάνουν 2,50% και 3,36% αντίστοιχα. Αυτή η πτωτική τάση, η οποία συνεχίζει τις μεγάλες απώλειες της περασμένης εβδομάδας, οφείλεται κυρίως στις προβλέψεις για ευεργετικές βροχές στην Ακτή Ελεφαντοστού, οι οποίες αναμένεται να βελτιώσουν τις προοπτικές της επόμενης συγκομιδής.

Επιπλέον, η αδύναμη ζήτηση για σοκολάτα αποτελεί σημαντικό αρνητικό παράγοντα. Εταιρείες κολοσσοί, όπως η Lindt & Spruengli και η Barry Callebaut, έχουν αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προβλέψεις τους, επικαλούμενες μεγαλύτερη από την αναμενόμενη μείωση των πωλήσεων. Για παράδειγμα, η Barry Callebaut ανέφερε πτώση 9,5% στον όγκο των πωλήσεων της για την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου, τη μεγαλύτερη τριμηνιαία πτώση της τελευταίας δεκαετίας.

Παρά την πτώση των τιμών, υπάρχουν και παράγοντες που προσφέρουν στήριξη στην αγορά. Τα αποθέματα κακάο στα λιμάνια των ΗΠΑ έχουν μειωθεί στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 2,5 μηνών, ενώ οι εξαγωγές από την Ακτή Ελεφαντοστού έχουν επιβραδυνθεί. Επιπλέον, η κακή ποιότητα της μεσαίας σοδειάς και η προβλεπόμενη μικρότερη παραγωγή στη Νιγηρία, προσθέτουν ανοδικές πιέσεις στις τιμές. Ο Διεθνής Οργανισμός Κακάο (ICCO) αναθεώρησε το παγκόσμιο έλλειμμα για το 2023/24 στους 494.000 μετρικούς τόνους, το μεγαλύτερο εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Ωστόσο, για το 2024/25, προβλέπει πλεόνασμα 142.000 μετρικών τόνων, το οποίο θα ήταν το πρώτο μετά από τέσσερα χρόνια.

Συνοψίζοντας, η αγορά του κακάο βρίσκεται σε μια περίοδο αβεβαιότητας, με τις ανησυχίες για την προσφορά να συγκρούονται με την αδύναμη ζήτηση. Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις καιρικές συνθήκες και τις αναφορές για τις πωλήσεις σοκολάτας, οι οποίες θα καθορίσουν την περαιτέρω πορεία των τιμών.

