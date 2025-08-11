Το ρύζι σε ελεύθερη πτώση: Άφθονη παραγωγή αλλά περιορισμένη ζήτηση

Η διεθνής τιμή στο ρύζι έχει κατρακυλήσει στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2017, προκαλώντας πονοκέφαλο σε εκατομμύρια παραγωγούς της Ασίας.

Η άρση των εξαγωγικών περιορισμών από την Ινδία και οι εξαιρετικές σοδειές σε μεγάλες χώρες παραγωγής έχουν δημιουργήσει υπερπροσφορά, πιέζοντας την αγορά προς τα κάτω.

To ρύζι ακολουθεί φθηνότερη τροχιά

Η τιμή αναφοράς για το ταϊλανδέζικο λευκό ρύζι 5% έπεσε στα 372,50 δολάρια ο τόνος – πτώση 26% από τα τέλη του περασμένου έτους και η χαμηλότερη από το 2017, επισημαίνουν οι Financial Times. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO), ο Δείκτης Τιμών Ρυζιού έχει μειωθεί κατά 13% από την αρχή του έτους.

