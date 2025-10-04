Τελευταία Νέα
Οκτώβριος γεμάτος δράσεις για το πεζοπορικό και ποδηλατικό τμήμα του ΣΠΟΚ Ευκλής

Ο Σύλλογος Πεζοπόρων και Ορειβατών Καλαμάτας ”Ο Ευκλής” τον δεύτερο μήνα του Φθινοπώρου έχει προγραμματίσει την διοργάνωση του ποδηλατικού αγώνα ”16η Ανάβαση Ταϋγέτου” και δυο πεζοπορικές δράσεις.
Πιο συγκεκριμένα:
– 5 Οκτωβρίου: Ποδηλατικός αγώνας ”16η Ανάβαση Ταϋγέτου” με την έγκριση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας.
– 5 Οκτωβρίου: Εξόρμηση για πεζοπόρους και εκδρομείς στην ορεινή Κορινθία, στην Λίμνη Δόξα και στο Πλανητέρο.
– 19 Οκτωβρίου: Πεζοπορία για όλη την οικογένεια στην Μάνη, στο καλντερίμι από το Σταυροπήγιο έως την γραφική και παραθαλάσσια Καρδαμύλη.
Πληροφορίες, παρακαλείστε απογευματινές ώρες στο τηλέφωνο 697 425 2234 ή στο φβ: Σ.Π.Ο.Κ. ΕΥΚΛΗΣ και στο https://www.instagram.com/efklis_pezoporikos_kalamatas/

