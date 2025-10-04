Τελευταία Νέα
Women’s Football League: Ο Αστέρας συνέτριψε με τεσσάρα τον Παναθηναϊκό, απόλυτο με πεντάρα για τη ΡΕΑ

Ο Αστέρας επικράτησε με τεσσάρα του Παναθηναϊκού και τον προσπέρασε στη βαθμολογία της Women’s Football League. Η ΡΕΑ διέλυσε τις Νέες Ατρομήτου με πεντάρα και διατήρησε το απόλυτο.

Ο Αστέρας μετέτρεψε σε παράσταση για έναν ρόλο τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, καθώς επικράτησε σε 4-0 για την τρίτη αγωνιστική της Women’s Football League. Οι Σπυριδωνίδου με δύο γκολ στο 36′ και 43′ έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στον Αστέρα με τις Μιχαήλ (65′) και Μπατσέλι (71′) να διαμορφώνουν το τελικό σκορ.

Στο άλλο παιχνίδι που διεξήχθη σήμερα, η ΡΕΑ είχε επίσης εύκολο έργο κόντρα στις Νέες Ατρομήτου, καθώς επικράτησε με 5-0 και παραμένει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας το απόλυτο.

Η επόμενη αγωνιστική

  • Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός 4-0
  • ΡΕΑ – Νέες Ατρομήτου 5-0
  • ΟΦΗ – Βόλος
  • ΑΕΚ – Οδυσσέας Μοσχάτου
  • Αχαρναϊκός – Αγία Παρασκευή
  • Κηφισιά – Τρίκαλα
  • Βόλος 2004 – ΠΑΟΚ

Η βαθμολογία της Women’s Football League

  1. ΡΕΑ 9
  2. AEK 6
  3. ΠΑΟΚ 6
  4. ΟΦΗ 6
  5. Αστέρας Τρίπολης 6
  6. Παναθηναϊκός 4
  7. Οδυσσέας Μοσχάτου 3
  8. ΝΠΣ Βόλος 2
  9. Αγία Παρασκευή 1
  10. Κηφισιά 0 *
  11. Αχαρναϊκός 0
  12. Βόλος 2004 
  13. Νέες Ατρομήτου 0
  14. Τρίκαλα 0

Η επόμενη αγωνιστική

  • ΑΕΚ-ΟΦΗ
  • Βόλος ΝΠΣ-Αχαρναϊκός
  • Οδυσσέας Μοσχάτου-ΡΕΑ
  • Αγία Παρασκευή-Αστέρας Τρίπολης
  • Νέες Ατρομήτου-Κηφισιά
  • Παναθηναϊκός-Βόλος 2004
  • Τρίκαλα-ΠΑΟΚ

