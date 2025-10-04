Women’s Football League: Ο Αστέρας συνέτριψε με τεσσάρα τον Παναθηναϊκό, απόλυτο με πεντάρα για τη ΡΕΑ

Ο Αστέρας μετέτρεψε σε παράσταση για έναν ρόλο τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, καθώς επικράτησε σε 4-0 για την τρίτη αγωνιστική της Women’s Football League. Οι Σπυριδωνίδου με δύο γκολ στο 36′ και 43′ έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στον Αστέρα με τις Μιχαήλ (65′) και Μπατσέλι (71′) να διαμορφώνουν το τελικό σκορ.

Στο άλλο παιχνίδι που διεξήχθη σήμερα, η ΡΕΑ είχε επίσης εύκολο έργο κόντρα στις Νέες Ατρομήτου, καθώς επικράτησε με 5-0 και παραμένει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας το απόλυτο.

Η επόμενη αγωνιστική

Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός 4-0

ΡΕΑ – Νέες Ατρομήτου 5-0

ΟΦΗ – Βόλος

ΑΕΚ – Οδυσσέας Μοσχάτου

Αχαρναϊκός – Αγία Παρασκευή

Κηφισιά – Τρίκαλα

Βόλος 2004 – ΠΑΟΚ

Η βαθμολογία της Women’s Football League

ΡΕΑ 9 AEK 6 ΠΑΟΚ 6 ΟΦΗ 6 Αστέρας Τρίπολης 6 Παναθηναϊκός 4 Οδυσσέας Μοσχάτου 3 ΝΠΣ Βόλος 2 Αγία Παρασκευή 1 Κηφισιά 0 * Αχαρναϊκός 0 Βόλος 2004 0 Νέες Ατρομήτου 0 Τρίκαλα 0

