Όλες οι νέες μειώσεις στους φόρους για εισοδήματα έως 60.000 ευρώ, επιπλέον ελαφρύνσεις για νέους και γονείς – Εκπτώσεις σε ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ

Μόνιμες μειώσεις φόρων από το 2026, ειδική στήριξη για οικογένειες και νέους, αλλαγές στη φορολογία ενοικίων, μισό ΕΝΦΙΑ και στον ορίζοντα κατάργηση για πρώτη κατοικία σε χωριά έως 1.500 κατοίκους, μείωση τεκμηρίων και στοχευμένες παρεμβάσεις σε περιφέρεια, συγκροτούν περίγραμμα της «μεγαλύτερης φορολογικής μεταρρύθμισης της μεταπολίτευσης», την οποία ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το βράδυ του Σαββάτου 06.09.2025 στη ΔΕΘ, με τις αποσαφηνίσεις και τα «όρια» να μπαίνουν την Κυριακή 07.09.2025 στη συνέντευξη Τύπου.

Η φορολογική μεταρρύθμιση «αγγίζει» και άλλες προκλήσεις της ελληνικής κοινωνίας, καθώς φιλοδοξεί να δώσει απαντήσεις σε «καυτά» σύγχρονα ζητήματα όπως το δημογραφικό και το στεγαστικό, με μέτρα τα οποία εξαγγέλθηκαν από το βήμα της ΔΕΘ και θα έχουν εφαρμογή από την αρχή του επόμενου έτους. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός επεφύλασσε μία ρύθμιση – έκπληξη προσανατολισμένη στην στήριξη των νέων.

Τι αλλάζει στη φορολογία εισοδήματος

Ο βασικός άξονας είναι η οριζόντια μείωση κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες όλων των συντελεστών της κλίμακας (εκτός του εισαγωγικού 9%). Στο κλιμάκιο 10.000–20.000 ευρώ ο συντελεστής πέφτει από 22% στο 20%. Για τις οικογένειες τα οφέλη είναι ενισχυμένα: στο ίδιο κλιμάκιο ο συντελεστής περιορίζεται στο 18% με ένα παιδί, 16% με δύο, 9% με τρία και μηδενίζεται για πολύτεκνους. Εισάγεται επιπλέον ενδιάμεσος συντελεστής 39% για τα εισοδήματα 40.000–60.000 ευρώ, ώστε να «σπάει» το άλμα προς τα υψηλά κλιμάκια.

Σύμφωνα με πίνακα που δημοσίευσε το ertnews το νέο καθεστώς για τους φόρους εισοδήματος για μισθωτούς και συνταξιούχους χωρίς παιδιά διαμορφώνεται ως εξής: