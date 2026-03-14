Σούπερ μάρκετ: Καλπάζουν τα φθηνά προϊόντα – Υπό ασφυκτική πίεση ο καταναλωτής

Κλίμα ανασφάλειας επικρατεί σε επιχειρήσεις και καταναλωτές για διαφορετικούς λόγους ο καθένας – και οι δύο συντελεστές της αγοράς αδυνατούν να προβλέψουν τις εξελίξεις και να σχεδιάσουν μεσοπρόθεσμα.

Μάλιστα οι Έλληνες καταναλωτές είναι οι πιο απαισιόδοξοι από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Και το πιο εντυπωσιακό γεγονός είναι πως το 63% των καταναλωτών «έχει μόνο για τα βασικά» – ενώ παγκοσμίως το αντίστοιχο ποσοστό είναι 41%! Αλλά και το κλίμα μεταξύ των επιχειρηματιών δεν είναι ιδιαίτερα … «εύκρατο»!

Σχολιάζοντας σε κατ΄ ιδίαν συζητήσεις με αρκετά επικριτικό τρόπο την επαναφορά του πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους και το ερώτημα όλων είναι αν θα είναι τρίμηνης διάρκειας ή αν θα συνεχιστεί για όλο το 2026.

Σύμφωνα με έρευνα που παρουσίασε ο κ. Αλέξανδρος Φλώρος, Retail Vertical Leader, Mediterranean cluster NIELSEN IQ, στην 31η Γενική Συνέλευση του ECR «Η καταναλωτική ψυχολογία παραμένει πιεσμένη: στην Ελλάδα το 52% των καταναλωτών δηλώνει οικονομικά χειρότερα σε σχέση με πριν έναντι 32% παγκοσμίως, ενώ μόλις το 3% δηλώνει ότι μπορεί να ξοδεύει ελεύθερα, το 63% έχει μόνο για τα βασικά (έναντι 41% παγκοσμίως)».

Ο τζίρος των σούπερ μάρκετ

Και πρόσθεσε ότι «Η σωρευτική επιβάρυνση των νοικοκυριών από τις τιμές παραμένει έντονη καθώς η μέση ετήσια πληθωριστική επίδραση στην Ελλάδα την περίοδο 2004-2025 φτάνει το 48,8%, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον διαρκούς πίεσης στο διαθέσιμο εισόδημα». Μάλιστα «ειδικά στο ενεργειακό κόστος η σωρευτική άνοδος στον δείκτη ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου και θερμικής ενέργειας έχει φτάσει περίπου τις 120 μονάδες έναντι του 2006, αποτυπώνοντας το βάθος της επιβάρυνσης που συνεχίζει να επηρεάζει την κατανάλωση».

Ο συνολικός τζίρος της αγοράς στη διάρκεια του 2025 αυξήθηκε κατά 5,7%, και διαμορφώθηκε στα 19,323 δισ. ευρώ έναντι 18,288 δισ. ευρώ το 2024. Και σύμφωνα με τη Nielsen «ο βασικός μοχλός ανάπτυξης ήταν το οργανωμένο λιανεμπόριο, το οποίο το 2025 ενισχύθηκε κατά 7,1%, συμβάλλοντας στο 82,4% της αξίας πωλήσεων του συνόλου της αγοράς, γεγονός που επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη μετατόπιση της κατανάλωσης προς τις μεγάλες οργανωμένες αλυσίδες».

