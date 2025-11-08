Όλες οι σύγχρονες εξελίξεις στο 1ο Φοιτητικό Συνέδριο Λογοθεραπείας του ΠΑ ΠΕΛ στην Καλαμάτα (video)

Μια πρωτοβουλία των φοιτητών του Τμήματος Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου φέρνει κοντά σπουδαστές και επαγγελματίες του κλάδου, με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων και την ενημέρωση για τις σύγχρονες εξελίξεις στην επιστήμη τους.

Στο 1ο Φοιτητικό Συνέδριο που φιλοξενείται στην Καλαμάτα παρουσιάζονται εισηγήσεις που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από τη διάγνωση και αποκατάσταση διαταραχών λόγου και επικοινωνίας έως τις σύγχρονες μεθόδους θεραπείας, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι ανακοινώσεις των φοιτητών.