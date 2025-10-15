Ολοκλήρωση της Ανασκαφικής Περιόδου 2025 στην Αρχαία Τενέα – Συνεχίζεται η στήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Υπουργείου Πολιτισμού

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ανασκαφική περίοδος του 2025 στον σημαντικό αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Τενέας, στο Χιλιομόδι Κορινθίας. Οι εργασίες, που πραγματοποιούνται τα τελευταία χρόνια με τη στήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συνεχίζουν να φέρνουν στο φως ευρήματα που αναδεικνύουν τον ιστορικό πλούτο και τη διαχρονική σημασία της περιοχής.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη σταθερή της δέσμευση στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, εξασφαλίζοντας τη συνέχιση της οικονομικής συνδρομής της μέσω νέας πενταετούς Προγραμματικής Σύμβασης με το Υπουργείο Πολιτισμού. Η σύμβαση προβλέπει τη συνέχιση των ανασκαφών, την τεκμηρίωση και ανάδειξη των ευρημάτων, καθώς και δράσεις προστασίας και προβολής του αρχαιολογικού χώρου.

Σε δήλωσή της η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού, Αθηνά Κόρκα, τόνισε: «Η Αρχαία Τενέα αποτελεί έναν από τους πιο ελπιδοφόρους αρχαιολογικούς τόπους της Πελοποννήσου και πηγή πολιτιστικής υπερηφάνειας για ολόκληρη την Κορινθία. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα το έργο των αρχαιολόγων και του Υπουργείου Πολιτισμού, γιατί πιστεύουμε ότι η επένδυση στον πολιτισμό είναι επένδυση στην ταυτότητα και το μέλλον του τόπου μας».