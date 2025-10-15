Ο Δήμος Καλαμάτας φιλοξένησε τον Γάλλο δημοσιογράφο Nicolas Pelé

Στο πλαίσιο της στρατηγικής εξωστρέφειας και της δράσης «Διπλωματία των Πόλεων», ο Δήμος Καλαμάτας υποδέχθηκε από τις 9 έως τις 12 Οκτωβρίου 2025 τον Γάλλο δημοσιογράφο κ. Nicolas Pelé, νικητή της κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της Καλαμάτας στο Παρίσι τον περασμένο Απρίλιο.

Ο κ. Pelé είχε την ευκαιρία να γνωρίσει την πόλη, να κολυμπήσει στην παραλία της Ναυαρίνου, που ακόμα και τον Οκτώβριο αποτελεί ιδανικό σημείο διακοπών, τα γνωρίσει τα τοπικά προϊόντα στην Κεντρική Αγορά και να ζήσει μια γευσιγνωσία εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου, να επισκεφθεί τη Μάνα Ελιά, το ιστορικό κέντρο και το Κάστρο της πόλης, την Υπαπαντή, τη Συλλογή ελληνικών ενδυμασιών “Βικτωρία Γ. Καρέλια”, το πάρκο σιδηροδρόμων και την προκυμαία και να απολαύσει τη γαστρονομία της Καλαμάτας.

Μετά το ταξίδι, θα δημοσιευθούν δύο εκτενή άρθρα που θα προβάλλουν τον προορισμό Καλαμάτα στο γαλλικό κοινό, μέσα από τις σελίδες του περιοδικού Courants d’Air, καθώς και μέσα από το προσωπικό του blog. Ο κ. Pelé ενθουσιάστηκε από την αυθεντικότητα και την πολυμορφία του προορισμού και από την αίσθηση φιλοξενίας που βίωσε από όλους τους ανθρώπους που γνώρισε.

Ο Δήμος Καλαμάτας ευχαριστεί θερμά την αεροπορική εταιρία Aegean Airlines που προσέφερε τα αεροπορικά εισιτήρια, το Ξενοδοχείο Messinian Icon που προσέφερε τη διαμονή του δημοσιογράφου και της συζύγου του στην Καλαμάτα και τους επαγγελματίες και φορείς που συνέβαλλαν στο να προσφέρει η Καλαμάτα μια ξεχωριστή εμπειρία στον φιλοξενούμενο της. Η Καλαμάτα επιλέγει το δρόμο της συνεργασίας, χτίζοντας σχέσεις που ενισχύουν την εξωστρέφειά της.

Η δράση αυτή αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην προβολή της Καλαμάτας στη γαλλική αγορά, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ως αυθεντικού και ποιοτικού προορισμού.