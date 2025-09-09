Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τα εργαστήρια για νέες και νέους του Δήμου Καλαμάτας

Ο Δήμος Καλαμάτας, στο πλαίσιο του κλιματικού συμφώνου Mission και της λειτουργίας του Συμβουλίου Νεολαίας Καλαμάτας, ολοκλήρωσε με μεγάλη επιτυχία τα τρία βιωματικά και διαδραστικά εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν στις 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου 2025, στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο – «Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή».

Τα εργαστήρια απευθύνονταν σε νέες και νέους της πόλης και είχαν ως στόχο να εμπνεύσουν, να αναπτύξουν δεξιότητες και να ενισχύσουν την ενεργή συμμετοχή της νεανικής κοινότητας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες αξίζουν για την συνεργασία στην Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμάτας που μας διέθεσε τους χώρους με προθυμία.

1ο Εργαστήριο: «Κυκλική Οικονομία & Νεανική Καινοτομία»

Με εισηγητή τον Νάσο Μάκιο, οι συμμετέχοντες γνώρισαν τις επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας στον πλανήτη, τον ορισμό και τα οφέλη της κυκλικής οικονομίας, καθώς και κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα μέσα από παραδείγματα. Το εργαστήριο έκλεισε με ένα επιχειρηματικό παιχνίδι, όπου οι ομάδες δημιούργησαν εικονικές επιχειρήσεις εφαρμόζοντας στην πράξη τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και παρουσίασαν τις ιδέες τους.

2ο Εργαστήριο: «Επικοινωνία & Επίλυση Συγκρούσεων»

Με εισηγητή τον Γιώργο Παπαδόπουλο, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αναλογιστούν ερωτήματα γύρω από την επικοινωνία και τις συγκρούσεις: πόσο εύκολο είναι να επικοινωνήσουμε πραγματικά, ποια εμπόδια συναντάμε και πώς μπορούν να μετατραπούν σε ευκαιρίες. Μέσα από βιωματικές και διαδραστικές ασκήσεις, οι συμμετέχοντες ανέπτυξαν δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης, δημιουργικής διαχείρισης συγκρούσεων και ομαδικής συνεργασίας.

3ο Εργαστήριο: «Δημιουργία Έργων Αλληλεγγύης»

Με εισηγήτρια την Αμέρισσα Γιαννούλη, οι συμμετέχοντες γνώρισαν το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και τις δυνατότητες που προσφέρει για την υλοποίηση τοπικών δράσεων μέσω των Έργων Αλληλεγγύης. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να εντοπίσουν προβλήματα και προκλήσεις που απασχολούν την τοπική τους κοινότητα και να αναζητήσουν συλλογικά πιθανές λύσεις. Δουλεύοντας σε ομάδες, ανέπτυξαν ιδέες και τις μετέτρεψαν σε σχέδια δράσης για την υλοποίησή τους. Με αυτόν τον τρόπο, απέκτησαν δεξιότητες στη δημιουργία και διαχείριση έργων, είτε μέσα από Έργα Αλληλεγγύης του Ευρωπαϊκού Σώματος είτε μέσα από ανεξάρτητες πρωτοβουλίες νέων.

Ο Δήμος Καλαμάτας μέσω της Αντιδημαρχίας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Κλιματικής Ουδετερότητας και του Συμβουλίου Νεολαίας θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν παρόμοιες δραστηριότητες, ενδυναμώνοντας τη φωνή της νεολαίας και καλλιεργώντας ένα κλίμα συνεργασίας, δημιουργικότητας και δράσης.