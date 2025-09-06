Τελευταία Νέα
97.3best
Σάββατο
6
Σεπτέμβριος
TOP
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

65 φορητοί υπολογιστές και 20 εκτυπωτές, μέσω δωρεάς, σε σχολεία του Δήμου Καλαμάτας

Share

Διατέθηκαν σε σχολεία του Δήμου Καλαμάτας, όπως είχε προαναγγελθεί και αφού ολοκληρώθηκε η απαραίτητη διοικητική διαδικασία, φορητοί υπολογιστές και εκτυπωτές, που προσφέρθηκαν μέσω δωρεάς στο Δήμο τις προηγούμενες ημέρες (δείτε ΕΔΩ).

Υπενθυμίζεται ότι δωρητής που επιθυμεί να διατηρηθεί η ανωνυμία του, προσέφερε στο Δήμο Καλαμάτας τεχνολογικό εξοπλισμό με σκοπό να καλυφθούν ανάγκες των σχολείων. Συνολικά διατέθηκαν στα σχολεία (δείτε τη λίστα ΕΔΩ), 65 φορητοί υπολογιστές τελευταίας τεχνολογίας και 20 εκτυπωτές – πολυμηχανήματα που θα καλύψουν τις ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας ενόψει και της νέας σχολικής περιόδου, που αρχίζει σε λίγες ημέρες.

Ο Δήμαρχος, Θανάσης Βασιλόπουλος, εξέφρασε για ακόμη μια φορά ευχαριστίες προς τον δωρητή καθώς και την ικανοποίησή του για την άμεση ανταπόκρισή του στο αίτημα του Δήμου για ενίσχυση του τεχνολογικού εξοπλισμού σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Καλαμάτας.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ