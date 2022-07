Ολοκληρώθηκε το 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Για δέκα μέρες η πόλη της Καλαμάτας κινήθηκε σε φεστιβαλικούς ρυθμούς με επισκέπτες και χορευτές να κινούνται καθημερινά ανάμεσα στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας και την Κεντρική Πλατεία. Παραστάσεις που συνδύασαν διαφορετικά είδη, από σύγχρονο και κλασικό χορό μέχρι ακροβατικά, breaking και krump φιλοξενήθηκαν στην Κεντρική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, στο Black Box και στην Κεντρική Πλατεία.

Εκτός από τους Peeping Tom, Sadler’s Wells και La Veronal που παρουσίασαν τα έργα τους στην Κεντρική Σκηνή, στο Black Box φιλοξενήθηκαν τέσσερις ελληνικές ομάδες και τέσσερις από το εξωτερικό. Οι ξένες παραγωγές ήταν το έργο WHITE OUT – The conquest of the useless του Piergiorgio Milano που κατάφερε να παρουσιάσει την ορειβασία ως καλλιτεχνική γλώσσα, το Brace του Edivaldo Ernesto από τη Μοζαμβίκη, το VENUS un/seen της Alexandra Waierstall και το Hidden της βραβευμένης Kαταλανής χορεύτριας και χορογράφου Lali Ayguade.

Οι 4 ελληνικές παραγωγές ήταν το Ever After της Μαριάννας Καβαλλιεράτου, το W REST L ING της Αναστασίας Βαλσαμάκη, το THE BOX || that dead space between us της Πηνελόπης Μωρούτ που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα και το Scarbo της ομάδας του Ιωάννη Μανταφούνη.

Στο καθιερωμένο βραδινό ραντεβού στις 21:00 στην Κεντρική Πλατεία της Καλαμάτας, 12 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες παρουσίασαν τις χορογραφίες τους. Στην Πλατεία διαγωνίστηκαν και οι 8 φιναλίστ του προγράμματος Αrt within One στις 18 Ιουλίου. Την ίδια μέρα το πρωί, στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, καλλιτέχνες του Φεστιβάλ και σπουδαστές από το πρόγραμμα των επαγγελματικών σεμιναρίων είχαν διαγωνιστεί ανά δυάδες επί σκηνής σε δύο διαδοχικά μονόλεπτα. Οι 8 που διακρίθηκαν, αναμετρήθηκαν το βράδυ στην Πλατεία όπου το κοινό ψήφισε τον μεγάλο νικητή.

Η μεγάλη έκπληξη του φετινού Φεστιβάλ ήταν, τέλος, στις 20 Ιουλίου, όταν αυθόρμητα ανέβηκαν στην σκηνή της Πλατείας η Καλλιτεχνική Διευθύντρια Λίντα Καπετανέα μαζί με τον Edivaldo Ernesto, ένα χορευτικό ντουέτο που κέρδισε τις εντυπώσεις.

Παράλληλες δράσεις και εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Το πρόγραμμα εξακτίνωσης του Φεστιβάλ στην Πελοπόννησο με τίτλο Χορός σε πόλεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου πραγματοποιήθηκε φέτος δεύτερη φορά. Τα έργα BLINDLY της ομάδας Εlelei Company, NADEZHDA της Πηνελόπης Μωρούτ και της ομάδας Cross iMPact και Hito των Akira Yoshida και Chey Jurado παρουσιάστηκαν σε δημόσιους χώρους των πόλεων της Κορίνθου, του Ναυπλίου και της Τρίπολης. Τα έργα BLINDLY και NADEZHDA παρουσιάστηκαν και στις 15 Ιουλίου στην Costa Navarino στο πλαίσιο συνεργασίας του Φεστιβάλ με το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου.

Επίσης, το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας συνεργάστηκε φέτος για τρίτη χρονιά με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης στο πλαίσιο του 9ου παιδικού διαγωνισμού ζωγραφικής με τίτλο KΑΛΛΟΣ: Για Εμένα Αυτό Είναι Ομορφιά. Τα έργα των παιδιών 4-15 ετών από την ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας που συμμετείχαν στο διαγωνισμό, παρουσιάστηκαν στην ομώνυμη ψηφιακή έκθεση ζωγραφικής που φιλοξενήθηκε στο Φουαγιέ του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας από τις 15 έως τις 24 Ιουλίου. Παράλληλα, στις 18 Ιουλίου, με αφορμή την έκθεση, διοργανώθηκε, σε συνεργασία με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, εικαστικό εργαστήριο για παιδιά και εφήβους με τίτλο ΚΑΛΛΟΣ: Για Εμένα αυτό είναι Ομορφιά. 70 παιδιά συνέθεσαν με τα έργα τους ένα μεγάλων διαστάσεων παζλ στους τοίχους του Φουαγιέ του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, δημιουργώντας μια ζωγραφική εγκατάσταση.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε από τις 8 μέχρι τις 24 Ιουλίου και αναπτύχθηκε σε δύο άξονες: ο ένας ήταν η επαγγελματική εκπαίδευση και ο δεύτερος η εκπαίδευση διαφόρων ομάδων κοινού που αγαπούν τον χορό. Το πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης αποτελείτο φέτος από 4 σεμινάρια και 1 masterclass στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας, τα οποία κάλυψαν συνολικά 54 ώρες διδασκαλίας. Τα εργαστήρια για το κοινό είχαν στόχο να ενδυναμώσουν τη σχέση του Φεστιβάλ με την πόλη και κυρίως να εκπαιδεύσουν το κοινό πάνω στον σύγχρονο χορό και την κίνηση. Φέτος, πραγματοποιήθηκαν ένα εργαστήριο για παιδιά και εφήβους, ένα για γονείς και παιδιά, ένα για άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών και ένα σεμινάριο κίνησης για ΑμεΑ.

