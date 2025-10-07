Ομόφωνα υπέρ της διατήρησης του σιδηροδρομικού δικτύου, το Δημοτικό Συμβούλιο (video)

Με ομόφωνη απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας τάσσεται κατά της μετατροπής του σιδηροδρομικού δικτύου σε ποδηλατόδρομο. Απόφαση την οποία έλαβε κατά τη σημερινή συνεδρίασή του, με το κάτωθι ψήφισμα:

“Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας με αφορμή τη δημοσιοποίηση προκήρυξης για την εκπόνηση προμελέτης και τευχών δημοπράτησης για τη διαμόρφωση ποδηλατικής διαδρομής στο τμήμα του σιδηροδρομικού δικτύου «Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα» εκ μέρους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για λογαριασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία και κατηγορηματική διαφωνία του για τους εν κρυπτώ προωθούμενους σχεδιασμούς, απουσία οποιασδήποτε ενημέρωσης και σχετικής διαβούλευσης με τις τοπικές κοινωνίες.