ΟΟΣΑ: Πόσες ώρες απασχολούνται μετά την δουλειά τους άνδρες και γυναίκες

Όλοι έχουν μια ιδέα από τι αποτελείται μια τυπική μέρα μιας γυναίκας που ζει στο σύγχρονο κόσμο.

Μετά την δουλειά της, συνεχίζει να εργάζεται στο σπίτι της -και όχι μόνο- για αρκετές ώρες χωρίς ανταμοιβή, γεγονός που κάνει την καθημερινότητά της αρκετά δύσκολη, τουλάχιστον σε σύγκριση με αυτή των ανδρών.

Αυτό που προκύπτει είναι ένα μεγάλο χάσμα ανάμεσα στα δύο φύλα και στην άμισθη εργασία, όπως ακριβώς συμβαίνει και στην μισθολογική.