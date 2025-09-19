ΟΠΕΚΕΠΕ: Η «καυστική» απάντηση του γιου Σεφεριάδη στην κλήση του νεκρού πατέρα του για την εξεταστική

Η Νέα Δημοκρατία συμπεριέλαβε στη λίστα των προτεινόμενων μαρτύρων προς την Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ όχι έναν, αλλά δύο ανθρώπους που έχουν αποβιώσει. Τον Ευάγγελο Σεφεριάδη, τον πρώτο πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον Αναστάσιο Λέκκα, ο οποίος είχε διατελέσει αντιπρόεδρος του Οργανισμού.

Η Μιλένα Αποστολάκη ήταν αυτή που επισήμανε το τραγικό λάθος και φυσικά την προχειροδουλειά που έκανε η ομάδα που ανέλαβε να καταρτίσει τη σχετική λίστα χωρίς να κάνει το αυτονόητο, να λάβει υπόψη της ποιος εξ αυτών ζει και ποιος όχι.

Ο γιος του Ευάγγελου Σεφεριάδη, Γιάννης, ενημερώθηκε από τα ΜΜΕ για τη «γαλάζια» λίστα, η οποία συμπεριλάμβανε το όνομα του αείμνηστου πατέρα του και απάντησε με ”καυστικό” τρόπο στο Προεδρείο της Εξεταστικής Επιτροπής, όπως δηλαδή αρμόζει στην περίπτωση.

«Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,

Λαμβάνοντας γνώση πως στην κατάρτιση του καταλόγου μαρτύρων που πρότειναν τα κόμματα για τη διερεύνηση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, η ΝΔ συμπεριέλαβε ως μάρτυρα και τον πατέρα μου Ευάγγελο Σεφεριάδη ως πρώτο πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ (20.9.1999 έως 19.9.2002) θα ήθελα να σας ενημερώσω πως ο πατέρας μου θα δυσκολευτεί να εμφανιστεί να καταθέσει καθώς δεν είναι στη ζωή από το 2016.

Θα ερχόμουν εγώ αντ’ αυτού, αλλά το μεταχειρισμένο Opel Astra Ασημί του 1999 που μου άφησε – η μόνη περιουσία που έβγαλε από χρόνια διοίκησης του σε δημόσιους οργανισμούς – είναι στο συνεργείο.

Καλή επιτυχία στο έργο σας, που ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς.

Με τιμή,

Γιάννης Σεφεριάδης»