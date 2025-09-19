Μασάζ Μητσοτάκη στους «γαλάζιους» βουλευτές και φροντιστήριο για τα μέτρα της ΔΕΘ

Σε μασάζ και… φροντιστήριο για τα μέτρα της ΔΕΘ εξελίχθηκε η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή.

Η ΚΟ της ΝΔ συνεδριάζει για την εκλογή του νέου της γραμματέα μετά την απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου, για τον οποίο ο πρωθυπουργός είπε ότι υπήρξε παράδειγμα για όλους.

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος είναι αυτός που προτείνεται από τον κ. Μητσοτάκη για να αναλάβει τη θέση.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η πολιτική ατζέντα της κυβέρνησης για το επόμενο χρονικό διάστημα θα αφορά πέντε άξονες, όπως ανακοινώθηκε και στη ΔΕΘ:

Έμπρακτη στήριξη της μεσαίας τάξης

Διαρκείς μειώσεις φόρων

Μέτρα που εξισορροπούν με τις δημοσιονομικές οδηγίες

Μέτρα για την ασφάλεια

Χτίσιμο ισχυρής Ελλάδας, με τη φύλαξη των συνόρων και ενίσχυση της άμυνας

«Οτιδήποτε πάνω από το ποσό των 1,76 δισ. θα μας έβαζε σε περιπέτειες»

Ο πρωθυπουργός επιχείρησε να απαντήσει στις κριτικές και τις αντιπροτάσεις της αντιπολίτευσης σε σχέση με τα κυβερνητικά μέτρα, τονίζοντας ότι «οτιδήποτε πάνω από το ποσό των 1,76 δισ. θα μας έβαζε σε περιπέτειες».

«Αυτή η παράταξη δεν θα θέσει ποτέ σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας», τόνισε και έφερε ως αντιπαράδειγμα τι συμβαίνει στη Γαλλία.

Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για την επιστροφή του 13ου μισθού που προτείνεται από την αντιπολίτευση, σημειώνοντας ότι μόνο αυτό το μέτρο θα κόστιζε 1,3 δισ., δηλαδή το 80% του δημοσιονομικού χώρου που υπάρχει.

«Ο πραγματικός μισθός αυξάνεται με τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης», υποστήριξε.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.in.gr πατώντας ΕΔΩ