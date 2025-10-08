ΟΠΕΚΕΠΕ: Πρώτη πληρωμή υπό τη νέα διοίκηση – 1,65 εκατ. ευρώ σε 4.071 δικαιούχους

Στην πρώτη πληρωμή προχώρησε υπό τη νέα μεταβατική διοίκηση, ο ΟΠΕΚΕΠΕ στις (3.9.25) σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για τη σταθεροποίηση των διαδικασιών πληρωμών στον αγροτικό τομέα.
Η διαδικασία εγκρίσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποιείται με στόχο τη δημιουργία σύγχρονων υπηρεσιών ελέγχου και πληρωμής. Οι αιτήσεις για μεταβιβαστικές πληρωμές στον πρωτογενή τομέα της ελληνικής οικονομίας ελέγχονται με βάση τις βέλτιστες πρακτικές, ώστε να διασφαλιστεί ότι πληρώνονται μόνο οι δικαιούχοι που πραγματικά το αξίζουν.
Συνολικά, καταβλήθηκαν 1.648.370 ευρώ σε 4.071 δικαιούχους. Από αυτά, 317.457 ευρώ διατέθηκαν σε 844 παραγωγούς γεωμήλων, 213.765 ευρώ σε 1.425 δικαιούχους εσπεριδοειδών, 127.259 ευρώ σε 514 παραγωγούς φασολιών, βρώσιμου λαδιού και φάβας Σαντορίνης, ενώ η μεγαλύτερη καταβολή αφορούσε τη μαστίχα Χίου, με 989.889 ευρώ να καταβάλλονται σε 1.288 δικαιούχους.
