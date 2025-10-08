Τελευταία Νέα
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πρώτη πληρωμή υπό τη νέα διοίκηση – 1,65 εκατ. ευρώ σε 4.071 δικαιούχους

Στην πρώτη πληρωμή προχώρησε υπό τη νέα μεταβατική διοίκηση, ο ΟΠΕΚΕΠΕ στις (3.9.25)  σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για τη σταθεροποίηση των διαδικασιών πληρωμών στον αγροτικό τομέα.

Η διαδικασία εγκρίσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποιείται με στόχο τη δημιουργία σύγχρονων υπηρεσιών ελέγχου και πληρωμής. Οι αιτήσεις για μεταβιβαστικές πληρωμές στον πρωτογενή τομέα της ελληνικής οικονομίας ελέγχονται με βάση τις βέλτιστες πρακτικές, ώστε να διασφαλιστεί ότι πληρώνονται μόνο οι δικαιούχοι που πραγματικά το αξίζουν.

