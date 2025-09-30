ΣΑΣΟΕΕ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Παρά τις διαβεβαιώσεις, χιλιάδες δικαιούχοι παραμένουν απλήρωτοι για το 2024- Σοβαρός προβληματισμός για τις πληρωμές του Οκτωβρίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Σύνδεσμος Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων & Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΑΣΟΕΕ) εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την κατάσταση που επικρατεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τόσο λόγω του σκανδάλου που συγκλονίζει τον οργανισμό όσο και των μεγάλων καθυστερήσεων στις πληρωμές των παραγωγών.

Παρά τις διαβεβαιώσεις, χιλιάδες δικαιούχοι παραμένουν απλήρωτοι για το 2024, ενώ σοβαρός προβληματισμός υπάρχει για τις επικείμενες πληρωμές του Οκτωβρίου. Οι εκκρεμότητες ξεπερνούν τα 500 εκατ. ευρώ και έχουν οδηγήσει τους παραγωγούς σε οικονομική ασφυξία.

Το σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις, που ήδη διερευνά η Δικαιοσύνη και έχει θέσει τη χώρα στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει πλήξει την αξιοπιστία του συστήματος. Η Κομισιόν έχει ήδη προειδοποιήσει για πιθανή αναστολή πληρωμών εφόσον δεν υλοποιηθεί το εγκεκριμένο σχέδιο δράσης.

Ο ΣΑΣΟΕΕ τονίζει ότι:

Οι ευθύνες πρέπει να αποδοθούν χωρίς εκπτώσεις, ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη.

χωρίς εκπτώσεις, ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη. Οι τίμιοι παραγωγοί δεν μπορούν να γίνουν τα θύματα παρανομιών τρίτων· οι πληρωμές τους πρέπει να προχωρήσουν άμεσα και με διαφάνεια.

παρανομιών τρίτων· οι πληρωμές τους πρέπει να προχωρήσουν άμεσα και με διαφάνεια. Η κυβέρνηση οφείλει να παρουσιάσει σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα εκκαθάρισης όλων των εκκρεμοτήτων.

Η ελληνική ύπαιθρος δεν αντέχει άλλη καθυστέρηση. Χωρίς ρευστότητα, οι αγρότες δεν μπορούν να προγραμματίσουν τη νέα καλλιεργητική περίοδο, να καλύψουν τα αυξημένα κόστη παραγωγής ή να στηρίξουν τις οικογένειές τους.

Ο ΣΑΣΟΕΕ καλεί την πολιτεία και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να διασφαλίσουν:

την άμεση αποκατάσταση της ομαλότητας στις πληρωμές ,

, την αποτελεσματική λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ ,

, και τη διαφάνεια στη διαχείριση των κοινοτικών πόρων.

Η υπεράσπιση των συμφερόντων των παραγωγών και της αγροτικής οικονομίας είναι υπόθεση εθνικής ευθύνης.