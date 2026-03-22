Ορατός ο κίνδυνος φτώχειας για το 25% των Ελλήνων | Υψηλά τα ποσοστά παιδικής φτώχειας σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ

Ένας στους 4 Έλληνες αντιμετωπίζει τον κίνδυνο φτώχειας, η αγοραστική δύναμη μισθών και συντάξεων είναι η χαμηλότερη της Ευρώπης, ενώ η φορολόγηση επιβαρύνει δυσανάλογα τα οικονομικά αδύναμα νοικοκυριά, σύμφωνα με μελέτες εγχώριων και διεθνών οργανισμών.

Τουλάχιστον 2,7 εκατ. πολίτες, δηλαδή περίπου το 27% του πληθυσμού της Ελλάδας, αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, σύμφωνα με την έκθεση του Ελληνικού Δικτύου για την Καταπολέμηση της Φτώχειας.

Η παιδική φτώχεια παραμένει υψηλή με ποσοστό 22,4%, ενώ ο κίνδυνος υλικής και κοινωνικής στέρησης επίσης αυξήθηκε, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα καλύπτει μόλις το 60% του ορίου φτώχειας, ποσοστό που σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, κρίνεται ανεπαρκές.

Η έκθεση, διαπιστώνει, «κρυφή αστεγία», δηλαδή την έλλειψη σταθερής και ασφαλούς κατοικίας σε συνδυασμό με την ενεργειακή φτώχεια η οποία έχει ενταθεί.

Εξάλλου, ο ΟΟΣΑ στην Ετήσια Έκθεσή του κατέταξε την χώρα μας στην 36η θέση μεταξύ των 38 κρατών-μελών του (μαζί με το Μεξικό και την Κολομβία) ως προς το ύψος των ετήσιων αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, την περίοδο 2010-2022.

Επίσης η Eurostat δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της τον μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης ανά εργαζόμενο από το 1995 έως και το 2023, κατατάσσοντας τη χώρα μας στην 3η θέση από το τέλος μεταξύ των 27 κρατών-μελών.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.ot.gr πατώντας ΕΔΩ