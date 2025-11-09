ΟΟΣΑ: Η Ελλάδα πρώτη μεταξύ των χωρών της ΕΕ με το χαμηλότερο πληθωρισμό στα τρόφιμα -Αναλυτικά στοιχεία

Στην χαμηλότερη θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ όσον αφορά τον πληθωρισμό στα τρόφιμα τοποθετεί την Ελλάδα ο ΟΟΣΑ. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΟΟΣΑ για τον Σεπτέμβριο 2025, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 1,4%, έναντι 3,5% στον μέσο όρο της ΕΕ και 5% στις χώρες του ΟΟΣΑ.

Αυτό τοποθετεί την Ελλάδα στη χαμηλότερη θέση στην ΕΕ και στην τέταρτη χαμηλότερη θέση ανάμεσα στις 38 χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ.

ΙΕΛΚΑ: Στο 1,08% ο πληθωρισμός στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ τον Οκτώβριο

Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα είχε χαμηλότερο πληθωρισμό από τον μέσο όρο της ΕΕ στους 13 από τους τελευταίους 16 μήνες, ενώ για τρεις συνεχόμενους μήνες τον χειμώνα – Δεκέμβριος 2024, Ιανουάριος και Φεβρουάριος 2025 – ο πληθωρισμός στα τρόφιμα στη χώρα μας ήταν αρνητικός, κάτι που είχε να συμβεί από το 2021.

Βεβαίως, το φαινόμενο της ακρίβειας παραμένει διεθνές και πολυδιάστατο. Περιβαλλοντικοί και άλλοι ευρωπαϊκοί περιορισμοί – όπως οι κανόνες για την παραγωγή βοδινού κρέατος – επηρεάζουν το κόστος σε ολόκληρη την αγορά. Και η ακρίβεια, φυσικά, δεν αφορά μόνο τα τρόφιμα – όπου η Ελλάδα τα πάει αισθητά καλύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο – αλλά και άλλους τομείς που αγγίζουν την καθημερινότητα των πολιτών: την ενέργεια, τη στέγη, τις μεταφορές.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του iefimerida.gr πατώντας εδώ