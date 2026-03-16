Οριστικός ανάδοχος για την αποκατάσταση ΧΑΔΑ σε Τρίπολη και Ανατολική Μάνη από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Στην έγκριση του οριστικού αναδόχου για το έργο «Έργα αποκατάστασης των ΧΑΔΑ στις θέσεις “Πλάτωμα” Δήμου Τρίπολης και “Σπαρτέα” Δήμου Ανατολικής Μάνης» προχώρησε η Περιφέρεια Πελοποννήσου, μετά από σχετική απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 3.242.000 ευρώ, περιλαμβάνει παρεμβάσεις περιβαλλοντικής αποκατάστασης σε δύο χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), σε έκταση περίπου 35.000 τ.μ. στη θέση “Πλάτωμα” του Δήμου Τρίπολης και 8.200 τ.μ. στη θέση “Σπαρτέα” του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

Με την υλοποίησή του επιδιώκεται η πλήρης περιβαλλοντική αποκατάσταση των χώρων και η εξάλειψη εστιών ρύπανσης, συμβάλλοντας στην προστασία της δημόσιας υγείας, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και στη συμμόρφωση της Περιφέρειας με τις εθνικές και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για την οριστική παύση λειτουργίας των ΧΑΔΑ.

