Π. Μαντάς: «Να προχωρήσουμε πιο γρήγορα, πιο τολμηρά – Τα μέτρα της ΔΕΘ δείχνουν ότι μπορούμε» (video)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την ανάγκη η κυβέρνηση να προχωρήσει ακόμη πιο γρήγορα και πιο ουσιαστικά στις μεταρρυθμίσεις που αγγίζουν την καθημερινότητα των πολιτών, υπογράμμισε ο βουλευτής Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας Περικλής Μαντάς κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής, στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου για τη φορολογική μεταρρύθμιση και την εφαρμογή των μέτρων που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ. Όπως τόνισε ο κ. Μαντάς, πέρα από τα μέτρα ανακούφισης που ήδη εφαρμόζονται, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις ζητούν βαθύτερες αλλαγές στη λειτουργία του κράτους, πιο ευέλικτους μηχανισμούς και περισσότερη αποτελεσματικότητα. «Η κοινωνία περιμένει από εμάς να προχωρήσουμε πιο γρήγορα, πιο τολμηρά και πιο ουσιαστικά. Και έχει δίκιο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μαντάς πρότεινε μια σειρά παρεμβάσεων χωρίς δημοσιονομικό κόστος, οι οποίες όμως μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην πράξη. Μεταξύ αυτών, πιο δίκαιη και ρεαλιστική ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο, με δυνατότητα έως 120 δόσεων χωρίς περιοριστικούς όρους για όσους έχουν πραγματική ανάγκη, καθώς και καθιέρωση ακατάσχετου εταιρικού λογαριασμού για την κάλυψη βασικών λειτουργικών εξόδων, όπως μισθοδοσία, ενοίκια και ενέργεια. Πρότεινε επίσης την επανεξέταση των προσαυξήσεων στις ληξιπρόθεσμες οφειλές, ώστε να θεσπιστεί ανώτατο όριο που αποτρέπει την υπερχρέωση και αναθεώρηση του εξωδικαστικού μηχανισμού, ώστε οι επιχειρήσεις που εντάσσονται να μη στιγματίζονται ως «πτωχευμένες».

Παράλληλα, ο κ. Μαντάς έκανε λόγο για την ανάγκη αναβάθμισης της λειτουργίας της ΑΑΔΕ και της ψηφιακής παρακολούθησης των ρυθμίσεων, καθώς και για δωρεάν παροχή βασικών ψηφιακών εργαλείων στις μικρές επιχειρήσεις, ώστε να μην επιβαρύνονται αυτές διαρκώς με το επιπλέον κόστος συμμόρφωσης. Όπως είπε, «όλα αυτά δεν είναι τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά ζητήματα ζωής και βιωσιμότητας για χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα».

Ο Μεσσήνιος βουλευτής αναφέρθηκε επίσης και στα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τα οποία –όπως υπογράμμισε– «φέρνουν χειροπιαστές ελαφρύνσεις για εκατομμύρια πολίτες». Επισήμανε ιδιαίτερα τις μειώσεις των φορολογικών συντελεστών για μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, τις στοχευμένες ελαφρύνσεις για οικογένειες με παιδιά, τη φορολογική απαλλαγή των νέων έως 25 ετών και τη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50% από το 2026, με πλήρη απαλλαγή από το 2027 για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς, ένα μέτρο που βρίσκει σημαντική εφαρμογή στη Μεσσηνία.

«Περίπου τέσσερα εκατομμύρια φορολογούμενοι θα ωφεληθούν από τις αλλαγές αυτές, που δεν ήταν δεδομένες αλλά γίνονται πράξη γιατί πιστεύουμε ότι με λιγότερους φόρους φέρνουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη», ανέφερε, σημειώνοντας παράλληλα ότι «τα οφέλη πρέπει διαρκώς να διαχέονται σε ολόκληρη την κοινωνία, και αυτό είναι μια ισχυρή πολιτική επιλογή υπέρ της μεσαίας τάξης». Κλείνοντας, ο κ. Μαντάς σημείωσε ότι η Ελλάδα του 2030 δεν θα οικοδομηθεί μόνο με νόμους και δείκτες, αλλά με εμπιστοσύνη, συνέπεια και συνεργασία κράτους και πολιτών.