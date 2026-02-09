Τελευταία Νέα
Η ΕΕ απαγορεύει σε επιχειρήσεις την καταστροφή απούλητων ρούχων και υποδημάτων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα απαγορεύσει σε εταιρείες να καταστρέφουν απούλητα ρούχα, αξεσουάρ ένδυσης και παπούτσια, σε μια προσπάθεια μείωσης των κλωστοϋφαντουργικών αποβλήτων.

Η απαγόρευση θα τεθεί σε ισχύ στις 19 Ιουλίου και θα αφορά μεγάλες εταιρείες, ενώ το μέτρο θα επεκταθεί το 2030 σε μεσαίες εταιρείες, ανακοίνωσε σήμερα (9.2.2026) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Κάθε χρόνο, το 4-9% των απούλητων ενδυμάτων στην Ευρώπη καταστρέφεται, παράγοντας περίπου 5,6 εκατομμύρια μετρικούς τόνους εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2).

Απούλητα προϊόντα αξίας 630 εκατ. ευρώ καταστρέφονται στη Γαλλία κάθε χρόνο, ενώ στη Γερμανία 20 εκατ. επιστρεφόμενα είδη πετάγονται.

«Τα στοιχεία για τα απορρίματα δείχνουν την ανάγκη δράσης», δήλωσε η Επίτροπος Περιβάλλοντος της ΕΕ, Τζέσικα Ρόσγουελ.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ

