Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας με εορταστική εκδήλωση στο ΚΑΠΗ Σπάρτης – Θ. Λάζαρης: «Η τρίτη ηλικία έχει ενεργό ρόλο στην κοινωνία»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με χαμόγελο και άφθονο κέφι γιόρτασε το ΚΑΠΗ Σπάρτης την Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας, αποδεικνύοντας ότι η αισιοδοξία για τη ζωή και η ενεργός δράση δεν γνωρίζει ηλικία.

Από τις 10:30 το πρωί έως τις πρώτες μεσημεριανές ώρες, τα μέλη και οι φίλοι του ΚΑΠΗ Σπάρτης, συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα του Κέντρου, όπου οι εργαζόμενοι τους υποδέχθηκαν με καφέ και γλυκίσματα, πολλά από τα οποία αποτελούσαν δημιουργίες μελών και εργαζομένων των ΚΑΠΗ.

Μουσικοί-μέλη του Κέντρου έδωσαν δυναμικό παρών, συμβάλλοντας στη γιορτή με τραγούδι, αλλά και μουσικά όργανα, όπως βιολί και τουμπερλέκι, ξεσηκώνοντας τα μέλη και δίνοντας τον ρυθμό στους χορούς που ακολούθησαν.

Κατά τον χαιρετισμό του ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας και Δ.Ε. Μυστρά, κ. Θεοφάνης Λάζαρης, ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλλαν στη διεξαγωγή της γιορτής, τονίζοντας ότι η Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας αποτελεί αφορμή για να αναδείξουμε τον ενεργό ρόλο που συνεχίζουν να έχουν στην κοινωνία όσοι χαρακτηρίζονται ως τρίτη ηλικία και να ενθαρρύνουμε την ενεργό δράση τους με πληθώρα δραστηριοτήτων, παράλληλα με την υγειονομική παρακολούθηση που προσφέρουν οι υπηρεσίες του Δήμου.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Άγγελος Αντωνάκος, ο Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων, Πολιτικής Προστασίας, Τουρισμού και Πληροφορικής, κ. Δημοσθένης Κακούρος και η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Ευγενία Σοφού-Παπαστάθη