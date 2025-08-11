Τελευταία Νέα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πακέτο ΔΕΘ: Οι αλλαγές σε φορολογική κλίμακα, τεκμήρια, ακίνητα

Με έμφαση στην ελάφρυνση της μεσαίας τάξης και με φόντο τη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας η κυβέρνηση ετοιμάζει το πακέτο της ΔΕΘ, το οποίο αναμένεται να «κλειδώσει» το τελευταία δεκαήμερο του Αυγούστου.

Στο κυβερνητικό «καλάθι» αναμένονται και κίνητρα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων με στόχο να πέσουν στην αγορά κλειστά σπίτια

Στη δημοσιονομική «φαρέτρα» μετά την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες υπάρχουν ήδη «κλειδωμένα» 1,5 δισ. ευρώ για τα μέτρα που θα ενεργοποιηθούν το 2026.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ 
