Πακέτο ΔΕΘ: Οι αλλαγές σε φορολογική κλίμακα, τεκμήρια, ακίνητα

Με έμφαση στην ελάφρυνση της μεσαίας τάξης και με φόντο τη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας η κυβέρνηση ετοιμάζει το πακέτο της ΔΕΘ, το οποίο αναμένεται να «κλειδώσει» το τελευταία δεκαήμερο του Αυγούστου.
Στο κυβερνητικό «καλάθι» αναμένονται και κίνητρα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων με στόχο να πέσουν στην αγορά κλειστά σπίτια
Στη δημοσιονομική «φαρέτρα» μετά την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες υπάρχουν ήδη «κλειδωμένα» 1,5 δισ. ευρώ για τα μέτρα που θα ενεργοποιηθούν το 2026.
Ωστόσο, αρμόδια στελέχη εκτιμούν ότι στις διαβουλεύσεις με την Κομισιόν για τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας και τις προβλέψεις για το Προσχέδιο Προϋπολογισμού του 2026 ο δημοσιονομικός χώρος μπορεί να διευρυνθεί, άρα να χωρέσουν περισσότερα μόνιμα μέτρα στήριξης των πολιτών. Δεν αποκλείεται το πακέτο των παρεμβάσεων του 2026 να προσεγγίσει τα 2 δισ. ευρώ, κάτι που θα φανεί τον Απρίλιο με τον ετήσιο απολογισμό του Μεσοπρόθεσμου Σχεδίου.
