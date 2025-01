Παλινόρθωση 2025

Το 2025, πρόκειται να είναι ένα έτος σημαντικών ανακατατάξεων, στο χώρο της πολιτικής, της οικονομίας, της τεχνολογίας και σίγουρα της κοινωνίας, ειδικά στο δυτικό κόσμο. Ουσιαστικά, θα έχουμε μια καλοδεχούμενη αντεπανάσταση με στόχο μια παλινόρθωση, που θα βάλει τέρμα στον παραλογισμό που έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια. Καθοριστικό γεγονός για αυτή την προοπτική, είναι η νίκη του Ντόναλντ Τραμπ, στις προεδρικές εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών και το ντόμινο το οποίο φαίνεται ότι θα πυροδοτήσει.

Του Δημήτρη Γ. Απόκη* από το www.thepresident.gr

Ποτέ στην ιστορία της Αμερικής, ένας εκλεγμένος πρόεδρος δεν έγινε δεκτός, ως ο πραγματικός πρόεδρος πριν από την ορκωμοσία του στις 20 Ιανουαρίου. Και ποτέ εν ενεργεία πρόεδρος, δεν παρέδωσε τόσο πρόθυμα τους τελευταίους δύο μήνες της θητείας του και σχεδόν παραιτήθηκε, προς ανακούφιση του έθνους του και του υπόλοιπου κόσμου.

Βασικός λόγος, για το κλίμα αισιοδοξίας που επικρατεί, γύρω από την επιστροφή του προέδρου Τραμπ στο Λευκό Οίκο, είναι ότι η νίκη του μπορεί να σημάνει το τέλος, της συλλογικής τρέλας, στο εσωτερικό και των επιπτώσεων, στον υπόλοιπο δυτικό κόσμο, που επικράτησε τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Η ταπείνωση της Αμερικής, με την άτακτη και αιματηρή αποχώρηση από το Αφγανιστάν, οδήγησε στην εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, και έδωσε το πράσινο φως στο καθεστώς των μουλάδων του Ιράν, να εξαπολύσουν τους δολοφόνους – τρομοκράτες της Χαμάς, με κατάληξη την πολύνεκρη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, βάζοντας φωτιά στη Μέση Ανατολή, αλλά και στην Κίνα να προχωρήσει σε προκλητικές ενέργειες εναντίον της Ταϊβάν και της Αμερικής.

Όλα αυτά σε συνδυασμό με τον έκρηξη, ενός ακραίου δικαιωματισμού, την προκλητική κυβερνητική λογοκρισία και την προσπάθεια περιορισμού της ελευθερίας έκφρασης, με τη συνεργασία των συστημικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, έφεραν ένα απόλυτο χάος, που ο δυτικός κόσμος και ο πλανήτης είχε να δει για δεκαετίες.

Η Αμερική, όχι απλά παρέμεινε θεατής, αλλά με την πολιτική που εφάρμοσε η κυβέρνηση Μπάιντεν – Χάρις, δημιούργησε μια αποσταθεροποίηση και αναταραχή, στην Ερυθρά Θάλασσα, τη Μαύρη Θάλασσα, τη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, τα Στενά του Ορμούζ και την Ανατολική Μεσόγειο.

Κατάφερε επίσης, να δημιουργήσει έναν άξονα απολυταρχικών καθεστώτων, Κίνα, Ρωσία, Ιράν, Βόρεια Κορέα, ο οποίος αποκτώντας αυτοπεποίθηση, άρχισε να στέκεται απέναντι στην Αμερική και τη Δύση, σε όλα τα μέτωπα.

Η πολιτιστική επανάσταση και ο ακραίος δικαιωματισμός της εποχής Μπάιντεν – Χάρις, έχει κάνει μεγάλη ζημιά στην Αμερική και την Ευρώπη. Τα σύνορα της Αμερικής και της Ευρώπης, καταστράφηκαν συστηματικά και σκόπιμα, για να επιτρέψουν σε εκατομμύρια παράνομους να εισέλθουν στο δυτικό κόσμο, χωρίς νομιμότητα ή ελέγχους ιστορικού. Ποτέ η Αμερική και η Ευρώπη, δεν είχαν βιώσει τέτοιο μεταναστευτικό κύμα.

Η αστάθεια του Τζα Μπάιντεν και το γεγονός ότι κανείς δεν ήταν σίγουρος για το ποιος πραγματικά κινούσε τα νήματα στο Λευκό Οίκο, δημιούργησαν μια παγκόσμια αστάθεια, η οποία σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και η ηγεσία των Βρυξελλών, στην ουσία βρίσκονταν σε ευθεία αναντιστοιχία με την λαϊκή βούληση, έδωσε χώρο και ευκαιρία για γενικευμένη αναταραχή.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, βιώσαμε ένα συντονισμένο σχέδιο, όπου το δικαστικό σύστημα, συντονισμένα, έγινε εργαλείο για την εξόντωση πολιτικών αντιπάλων. Είδαμε, την πολιτική εξουσία να μετατρέπεται, ξεδιάντροπα, σε όργανο προώθησης συγκεκριμένων συμφερόντων.

Είδαμε να γίνεται με επιθετικό και αντιδημοκρατικό τρόπο, μια προσπάθεια επιβολής μιας πολιτιστικής επανάστασης για να αλλάξει ο ιστός των εθνών, με τη δημιουργία νέων, πέρα από τα παραδοσιακά, φύλων, με παραβιάσεις τον νόμων, και προώθηση ενός συστήματος επιλογής σε θέσεις εργασίας, με βάση τη φυλή και το φύλο και όχι την αξιοκρατία.

Ποτέ οι ταραχοποιοί δεν λεηλάτησαν, έκαψαν, σκότωσαν, επιτέθηκαν και κατέλαβαν μεγάλες εκτάσεις πόλεων, με ατιμωρησία.

Ποτέ το εθνικό χρέος των κρατών της Δύσης, δεν έχει φτάσει σε τέτοια αστρονομικά επίπεδα, με αυτό της Αμερικής, να έχει φτάσει τα 37 δισ. δολάρια.

Πολύ απλά, τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ο κόσμος παρακολουθεί εμβρόντητος, καθώς η Αμερική και η Δύση ευρύτερα, έχουν χάσει το συλλογικό μυαλό τους και έχουν εξελιχθεί σε μια ριζοσπαστική, επαναστατική, ακραία, κοινωνία.

Για αυτό λοιπόν, υπάρχει μια αίσθηση σχεδόν εκστατικής ανακούφισης, όχι μόνο μεταξύ των συντηρητικών αλλά ακόμη και μεταξύ των προοδευτικών, ότι τα χρόνια της τρέλας τελειώνουν.

Καθώς ξεκινά το 2025, υπάρχει μια προσμονή, ότι η Αμερική και η Δύση, θα επανέλθουν στην κοινή λογική. Θα επιστρέψουν τα ασφαλή σύνορα, η Αμερική και η Ευρώπη, θα επιστρέψουν ως φάρος της οικονομίας της ελεύθερης αγοράς, θα προστατεύσουν τους συμμάχους τους, θα αποτρέψουν τους εχθρούς τους, θα κερδίσουν τους ουδέτερους, θα επιστρέψουν στο κράτος δικαίου, θα αποκαταστήσουν τον επαγγελματισμό και το κύρος των κυβερνητικών υπηρεσιών τους, θα ελέγξουν τα απολυταρχικά έθνη με μια συγκροτημένη στρατηγική αποτροπής, και θα προετοιμαστούν για να οδηγήσουν τον κόσμο στην παραγωγή ενέργειας, την εξερεύνηση του διαστήματος και την επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη.

Η ελπίδα είναι, ότι το 2025 θα είναι μια χρονιά, ευπρόσδεκτης αντεπανάστασης, μιας αντεπανάστασης παλινόρθωσης, όπου οι κοινωνίες του δυτικού κόσμου, θα ονειρευτούν ξανά, ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο, και η θλιβερή εποχή της στασιμότητας, του φθόνου, του κυνισμού και του μηδενισμού τελειώνει, και θα αντικατασταθεί από έναν κόσμο χωρίς όρια που μπορεί να πετύχει πολλά.

Κανείς δεν ξέρει ακριβώς τι είναι μπροστά, αλλά όλοι ελπίζουν ότι το αύριο, θα είναι καλύτερο από τον σημερινό εφιάλτη.

* Ο Δημήτρης Γ. Απόκης, είναι Διεθνολόγος, με ειδίκευση στην Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική, Γεωπολιτική και Διεθνή Οικονομία. Απόφοιτος των πανεπιστημίων The American University, School of International Service, και The Johns Hopkins University, The Paul H. Nitze, School of Advanced International Studies της Ουάσιγκτον. Είναι μέλος του The International Institute for Strategic Studies, του Λονδίνου. Ως Δημοσιογράφος, υπήρξε επί σειρά ετών διαπιστευμένος ανταποκριτής στο Λευκό Οίκο, στο Στέητ Ντιπάρτμεντ και στο Αμερικανικό Πεντάγωνο.