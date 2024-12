Το ασφαλές είναι το επικίνδυνο!

Του Δημήτρη Γ. Απόκη*

Καθώς διανύουμε τις τελευταίες ημέρες μας πραγματικά τραγικής χρονιάς για την Ελληνική εξωτερική πολιτική, θα ήθελα να μας θυμίσει κάποιος γιατί διαγράφηκε από τον κύριο πρωθυπουργό, ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς;

Εύλογο βέβαια να αναρρωτηθεί κανείς, προς τι αυτό το ερώτημα; Και όμως έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι καθημερινά πλέον, αυτά που έχει πει και για τα οποία έχει εκφράσει ανησυχία, ο πρώην πρωθυπουργός, εδώ και πάρα πολύ καιρό, αποδεικύνονται προφητικά και ταυτόχρονα δυσβάστακτα για τους μαθητευόμενους μάγους της εξωτερικής πολιτικής, που οδηγούν την πατρίδα σε επικίνδυνα, για την επιβίωσή της, μονοπάτια. Και το χειρότερο είναι, ότι ενώ το βλέπουν, η μετριότητα τους δεν τους αφήνει να παραδεχτούν το λάθος τους.

Αφορμή για τα παραπάνω, το νέο επεισόδιο στην τραγωδία, η απάντηση του Στέητ Νιπάρτμεντ, σε επίκαιρη ερώτηση του συναδέλφου Μιχάλη Ιγνατίου, αναφορικά με τις πληροφορίες για υπογραφή τουρκοσυριακού μνημονίου, μεταξύ της Τουρκίας του Ερντογάν και των ισλαμιστών που προσπαθούν να αναλάβουν το ρόλο της κυβέρνησης στη Συρία. Ένα μνημόνιο, παρόμοιο με το τουρκολυβικό μνημόνιο, το οποίο έχει δημιουργήσει σημαντικούς κινδύνους για την Ελλάδα.

Απαντώντας στην ερώτηση το Στέητ Ντιπάρτμεντ της κυβέρνησης Μπάϊντεν – Χάρις, μας είπε: “ότι η Αμερική καλεί όλα τα μέρη να απόσχουν από ενέργειες που αυξάνουν τους κινδύνους και τις εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο” .

Μέχρι εδώ όμορφα. Θα τρέξουν οι αδαείς σε Αθήνα και Λευκωσία να πανηγυρίσουν και θα γίνουμε δέκτες τίτλων από τα συστημικά ΜΜΕ, περί αυστηρής προειδοποίησης των Αμερικανών προς τον υποστηρικτή της τρομοκρατίας, Ερντογάν.

Το τραγικό για αυτούς και εξόχως δυσμενές για την πατρίδα μας, είναι ότι συνεχίζοντας ο εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου των Εξωτερικών, τόνισε: “ότι η μακροχρόνια πεποίθησή στην Ουάσιγκτον είναι ότι η ανάπτυξη των πόρων στην Ανατολική Μεσόγειο θα πρέπει να προάγει τη συνεργασία και να παρέχει τα θεμέλια για διαρκή ενεργειακή ασφάλεια και οικονομική ευημερία σε ολόκληρη την περιοχή”.

Είναι σαφές τι εννοεί ο ποιητής. Βροντοφωνάζει, ΣΥΝΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ στο Αιγαίο. Πιο ξεκάθαρο δεν γίνεται. Και τι σημαίνει αυτό; Όχι μόνο αμφισβήτηση εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδας, αλλά απώλεια εθνικής κυριαρχίας.

Αλλά, αυτά τα λένε οι κακόβουλοι ακροδεξιοί εθνικιστές. Οι πολεμοχαρείς.

Οι διορατικοί και μάγοι της εξωτερικής πολιτικής, έχουν υπογράψει Διακύρηξη Φιλίας και Συνεργασίας με τον υποστηρικτή της τρομοκραίας και πειρατή του διεθνούς δικαίου Ερντογάν. Όχι μόνο αυτό, αλλά συζητούν για όλα πίσω από κλειστές πόρτες, όπως μας ενημερώνει το τούρκος υπουργός εξωτερικών, Χακάν Φιντάν. Και ας υπάρχει εν ενεργεία casus belli, εναντίον της πατρίδας μας από την Τουρκία του Ερντογάν.

Ακούγεται και το επιχείρημα ότι αυτά τα λέει ο Στέητ Ντιπάρτμεντ της κυβέρνησης Μπάϊντεν – Χάρις, οπότε λίγη είναι η σημασία τους.

Το αστείο είναι, ότι το επιχείρημα αυτό ακούγεται, από αυτούς που μέχρι τα ξημερώματα της 6ης Νοεμβρίου, μας έλεγαν ότι θα εκλέγονταν πρόεδρος των ΗΠΑ, η Κάμαλα Χάρις και θα έχανε ο κακός τουρκόφιλος Τράμπ. Και τώρα τρέχουν, όχι μόνο να τον γλέιψουν, αλλά μας λένε ότι έχουμε και απευθείας κανάλι με τον πρόεδρο Τράμπ, γιατί ο κ. Πατέλης έχει δουλέψει στο παρελθόν με τον νέο επικεφαλής του ΟΙκονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου, που επέλεξε ο πρόεδρος Τράμπ. Γελάνε και οι πέτρες στον κήπο του Λευκού Οίκου.

Αντί να δηλώσουν με παρησία μεταμέλεια και να παραδεχτούν τα εθνικά επικίνδυνα λάθης τους, πολιτική ηγεσία και συστημικά ΜΜΕ, έχουν επιδοθεί σε μια φρενήρη εκστρατεία να κάνουν το άσπρο, μαύρο.

Αρνούνται να καταλάβουν, ότι στην εξωτερική πολιτική, ειδικά σε περιόδους επαναπροσδιοριμού του γεωπολτικού σκηνικού, ακούς τους έχοντες εμπειρία και δεν λειτουργείς με αμετροέπια.

Το ασφαλές, πολλές φορές, είναι επικίνδυνο.

Αλήθεια. Θυμίστε μου πάλι.

Γιατί διεγράφει ο Αντώνης Σαμαράς;

*Ο Δημήτρης Γ. Απόκης, είναι Διεθνολόγος, με ειδίκευση στην Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική, Γεωπολιτική και Διεθνή Οικονομία. Απόφοιτος των πανεπιστημίων The American University, School of International Service, και The Johns Hopkins University, The Paul H. Nitze, School of Advanced International Studies της Ουάσιγκτον. Είναι μέλος του The International Institute for Strategic Studies, του Λονδίνου. Ως Δημοσιογράφος, υπήρξε επί σειρά ετών διαπιστευμένος ανταποκριτής στο Λευκό Οίκο, στο Στέητ Ντιπάρτμεντ και στο Αμερικανικό Πεντάγωνο.