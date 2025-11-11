Πανεπιστήμια: Διαγράφονται 285.000 αιώνιοι φοιτητές – «Δεύτερη ευκαιρία» σε 30.000 που επέστρεψαν στα έδρανα

Για την ασφάλεια στα σχολεία με φόντο την κατάρρευση του μαθητή μετά από χρήση ναρκωτικών στην Πάτρα, τα κενά στις θέσεις των εκπαιδευτικών, τα μη κρατικά πανεπιστήμια αλλά και τους αιώνιους φοιτητές, μίλησε το πρωί της Κυριακής (09.11.2025) η Σοφία Ζαχαράκη στην εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο».

Η υπουργός Παιδείας ξεκαθάρισε πως μέσα στο επόμενο διάστημα θα διαγραφούν συνολικά 285.000 φοιτητές από τα πανεπιστήμια. Μέσα σε αυτούς είναι και ο παλαιότερος φοιτητής που υπάρχει στα ΑΕΙ μας και ο οποίος εγγράφηκε πριν από 90 χρόνια, δηλαδή το 1935. Ωστόσο σύμφωνα με την Σοφία Ζαχαράκη ο μεγαλύτερος αριθμός φοιτητών που απλά υπάρχουν στα μητρώα χωρίς να συμμετέχουν σε εξεταστικές και μαθήματα είναι μετά το 2000.

Σε άλλο σημείο μίλησε και για τη «δεύτερη ευκαιρία» που δόθηκε σε 30.000 φοιτητές οι οποίοι αποφάσισαν τα τελευταία 2 χρόνια να επιστρέψουν στα έδρανα.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ