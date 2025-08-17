Πανεπιστήμια: Ποιοι φοιτητές δικαιούνται μετεγγραφή

Για τους πρωτοετής φοιτητές, τις νέες προκλήσεις αλλά και τη δυνατότητα μεταγραφών μίλησε ο σύμβουλος σταδιοδρομίας Κωνσταντίνος Κότιος στο ΕΡΤNews. Αρχικά εξήγησε την διαδικασία εγγραφής στα Πανεπιστήμια: « Θεωρούμε αρχές Σεπτέμβρη, 1 – 2 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν οι εγγραφές οι οποίες είναι ηλεκτρονικές και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν έχει να πάει κανείς εκεί που έχει περάσει, ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα που θα μας δώσει το Υπουργείο κάνουμε κανονικά την εγγραφή μας στο Πανεπιστήμιο.

Μετά το Πανεπιστήμιο, μέσα στο επόμενο δεκαήμερο από τη λήξη των εγγραφών θα μας ζητήσει να προσκομίσουμε συγκεκριμένα χαρτιά τα οποία έχουν να κάνουν με την εκτύπωση της εγγραφής μας, την ταυτότητα, φωτογραφίες, τα αγόρια, ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για να φαίνεται εκεί, αναφορικά με τη στρατιωτική θητεία δηλαδή δεν έχουμε κάποια πράγματα πολύ δύσκολα εξειδικευμένα, κάποια έγγραφα πιστοποιητικά που δεν είναι σε ευρεία χρήση, δεν τα έχουν πρόχειρα προκειμένου να τα καταθέσουν. Ούτε θα περιμένουν πολλές ώρες. Απλά οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά, στις πρώτες δέκα μέρες του Σεπτεμβρίου θα έχουν τελειώσει, θα έχουν γραφτεί τα παιδιά. Εδώ να δώσουμε ένα σημαντικό στοιχείο για αυτούς οι οποίοι έχουν περάσει πέρυσι σε μία σχολή και φέτος έκαναν το 10% ή ξαναδώσουν πανελλήνιες. Σε αυτούς το ίδιο το σύστημα με το που μπορείς να κάνεις εγγραφή σου λέει υπήρχε εγγεγραμμένος σε μία άλλη σχολή, κάνε τώρα την διαγραφή σου, οπότε μέσω αυτού του συστήματος μπορεί να γίνει διαγραφή και μην αγχώνονται νωρίτερα να τρέχουν στις γραμματείες για να κάνουν την διαγραφή τους. Τουλάχιστον αυτό ίσχυε μέχρι την περσινή χρονιά».