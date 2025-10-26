Πανιώνιος – Καλαμάτα 1-1: Χωρίς νικητή το ντέρμπι και παραμένει… ανοιχτή η μάχη για την κορυφή

Για το μεγάλο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής στον Β’ όμιλο της Super League 2, ο Πανιώνιος υποδέχτηκε την Καλαμάτα σε μια μάχη με φόντο την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες με 1-1.

Ο αγώνας ξεκίνησε με ένταση και ρυθμό από το πρώτο σφύριγμα, ο Ιστορικός πήρε το προβάδισμα με το γκολ του Μωραΐτη στο 46′ και ο Μορέιρα ήρθε στο 60′ να κάνει το 1-1 που έμελλε να είναι και το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης.

Με τον βαθμό της ισοπαλίας η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη διατήρησε το +2 από την αντίστοιχη του Παύλου Δερμιτζάκη, με την Καλαμάτα να είναι πλέον στους 17 βαθμούς, ενώ ο Πανιώνιος στους 15.

Τρομερός ρυθμός στο ξεκίνημα

Ο αγώνας πήρε πολύ γρήγορο ρυθμό στην αρχή του με τις δύο ομάδες να απειλούν εκατέρωθεν τις αντίπαλες εστίες με αξιώσεις.

Μόλις στο 5′, ο Πανιώνιος έφτασε πολύ κοντά στο γκολ με τον Φαν ντερ Βάτερ. Ο Ολλανδός βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση μέσα στην περιοχή, έκανε το σουτ με το αριστερό αλλά είδε την προσπάθεια του να περνάει λίγο δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Γκέλιου.

Η απάντηση των φιλοξενούμενων ήρθε μόλις ένα λεπτό αργότερα με την κεφαλιά του Βαφέα να σταματάει στο δοκάρι και στη συνέχεια να απομακρύνει η άμυνα του Ιστορικού. Στο 11′ η «Μαύρη Θύελλα» απείλησε ξανά από στημένο, αυτή τη φορά με την κεφαλιά του Στρούγγη την οποία απέκρουσε ο Γιαννακόπουλος παραχωρώντας κόρνερ.