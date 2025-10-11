Καλαμάτα – Αιγάλεω 1-1: Το Σίτι.. έσπασε το σερί της «Μαύρης Θύελλας» (video)

H Kαλαμάτα υποδέχθηκε το Αιγάλεω εντός έδρας στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Super League 2 με τις ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες με 1-1.

Η «Μαύρη Θύελλα» του Αλέκου Βοσνιάδη παρότι είχε την υπεροχή στην αναμέτρηση δεν κατάφερε να «κλειδώσει» τον αγώνα, αφήνοντας το Σίτι να έχει ελπίδες για να φύγει με θετικό αποτέλεσμα στις αποσκευές της.

Ο Παμλίδης, αρχηγός των “μελανόλευκων”, άνοιξε το σκορ, οι γηπεδούχοι σπατάλησαν πολλές ευκαιρίες και στο φινάλε του αγώνα ήρθε ο Κωστέας για να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα.

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

Η βαθμολογία

1. Καλαμάτα 13

2. Athens Kallithea 9

4. Πανιώνιος 8

4. Ολυμπιακός Β’ 7

5. Μαρκό 7

6. Αιγάλεω 5

7. Ελλάς Σύρου 4

8. Παναργειακός 2

9. Χανιά 1

10. Ηλιούπολη 1