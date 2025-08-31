Τελευταία Νέα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πάνω από το 51% των εδαφών της Ευρώπης και της Μεσογείου σε κίνδυνο – Πρωτοφανής ξηρασία σε εξέλιξη

Συνθήκες έντονης ξηρασίας συνέχιζαν να πλήττουν στις αρχές Αυγούστου την Ευρώπη και τη Μεσόγειο, με πάνω από το μισό (51,3%) των εδαφών να επηρεάζονται, σύμφωνα με ανάλυση του AFP βάσει στοιχείων του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Ξηρασίας (EDO).

Τόσο υψηλό ποσοστό δεν έχει καταγραφεί ποτέ για την περίοδο 1–10 Αυγούστου από τότε που ξεκίνησε η συλλογή στοιχείων το 2012.

Από τα μέσα Απριλίου, σχεδόν η μισή περιοχή πλήττεται από ξηρασία, σε επεισόδιο που ξεπερνά τη μεγάλη κρίση του καλοκαιριού του 2022.

Ο δείκτης ξηρασίας του Copernicus, που βασίζεται σε δορυφορικά δεδομένα, συνδυάζει τρεις παραμέτρους: βροχόπτωση, υγρασία εδάφους και κατάσταση βλάστησης, ορίζοντας τρία επίπεδα: παρακολούθηση, προειδοποίηση, συναγερμός.
